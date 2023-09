Volley, Michieletto: “L’Italia ha scoperto le carte: grande squadra perché…”. Lavia: “Bagaglio importante”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domani (sabato 9 settembre, ore 18.00) affronterà la Macedonia del Nord negli ottavi di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaFlorio di Bari e andrà a caccia della qualificazione ai quarti, dove poi affronterebbe la vincente della sfida tra Olanda e Germania.

I Campioni del Mondo e d’Europa si presentano all’appuntamento dopo aver vinto cinque incontri nella fase a gironi e aver guadagnato il primo posto nel raggruppamento. Simone Giannelli e compagni vogliono continuare a farsi largo in questa rassegna continentale e l’incrocio con la modesta compagine balcanica non deve impensierirli. I due schiacciatori titolari hanno parlato durante la conferenza stampa della vigilia.

DANIELE LAVIA: “Domani sarà una partita difficile, la prima ad eliminazione diretta. Siamo felici di essere qui e del nostro percorso, tra alti e bassi ma sempre raggiungendo il nostro risultato. Arriviamo con un bagaglio tecnico, tattico e fisico abbastanza importante. Siamo pronti e carichi per iniziare questa fase. Sono sicuro che Bari si farà sentire, ricordo nel 2019 questo palazzetto caldo. In realtà in tutte le tappe di questo percorso abbiamo trovato tanta vicinanza da parte della nostra gente. Dobbiamo essere concentrati su di noi, se giochiamo bene diamo filo da torcere a tutti”.

ALESSANDRO MICHIELETTO: “Adesso non si può sbagliare, abbiamo giocato tanto e il nostro gioco è migliorato. In alcune abbiamo controllato il gioco, in altre abbiamo sofferto e poi portato il risultato a casa, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto. Abbiamo scoperto tutte le nostre carte. Siamo pronti. Le grandi squadre sono così, nei grandi momenti di difficoltà c’è chi arriva da fuori e aiutare la squadra e così è stato, questo è il nostro punto di forza. Abbiamo la giusta esperienza e in questo europeo sarà utile. Più si va avanti nella competizione e più si alza il livello, questo è l’Europeo. L’importante è farsi trovare pronti, poi abbiamo il nostro pubblico, lo sentiamo caldo e ci sta dando una grande mano. Ai nostri tifosi piace la nostra coesione, il nostro gruppo, il nostro obiettivo è far gioire tutti, presenti al palazzetto e chi ci segue da casa”.

Foto: FIVB