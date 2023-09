Calendario Serie C oggi: orari 2 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Con gli anticipi della giornata di ieri, è iniziata la Serie C 2023-2024: nella giornata di oggi, si disputeranno altre sei sfide, tra girone B e girone C, valevoli per il primo turno di quest’edizione della terza serie calcistica italiana.

Per quanto riguarda il girone B, la sfida più interessanti vedrà opposte il Pescara e la Juventus Next Gen, squadre che hanno le potenzialità per inserirsi nella corsa promozione. Debutta anche la Spal che ospiterà al Paolo Mazza la Vis Pesaro. Chiudono il programma della serata odierna Recanatese–Torres e Virtus Entella–Ancona.

Due le sfide invece che si disputeranno oggi per il girone C: l’Avellino, il quale vuole riscattare una scorsa stagione decisamente deludente, esordirà in casa con il Latina. Nell’altro match di questo gruppo, il Messina farà visita all’Audace Cerignola per il debutto in questo campionato.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite valevoli per la prima giornata della Serie C 2023-2024: tutte le partite saranno trasmesse in tv su Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita da Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE C 2023-2024 OGGI

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 Pescara-Juventus Next Gen – Diretta tv su Sky Sport Summer e sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Avellino-Latina – Diretta tv sul canale 253 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Spal-Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport Arena e sul canale 254 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Virtus Entella-Ancona – Diretta tv sul canale 255 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Audace Cerignola-Messina – Diretta tv sul canale 256 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Recanatese-Torres – Diretta tv sul canale 252 di Sky, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Foto: Photo LiveMedia/Mattia Radoni