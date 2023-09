Volley, Ekaterina Antropova: “Importante evitare il tie-break, vittoria fondamentale. Bel gioco di gruppo”

L’Italia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18), conquistando così il terzo successo nel preolimpico di volley femminile. Le azzurre hanno regolato la rognosa compagine asiatica e si sono così ripetute dopo le affermazioni ottenute nel weekend contro Corea del Sud e Slovenia. La nostra Nazionale incrocerà la Colombia nella giornata di domani e poi nel settimana sfiderà USA, Germania e Polonia nei match che determineranno le due qualifiche alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’opposto Ekaterina Antropova è stata grande protagonista di questo incontro, durante il quale ha messo a segno ben 34 punti, e ha poi analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono felicissima perché era davvero importante portare a casa questa partita contro una Thailandia che gioca una pallavolo molto complessa. Avere evitato il tiebreak è stato molto importante così come è stato importante adattarci conquistando una vittoria fondamentale”.

L’attaccante ha poi proseguito: “In questo momento stiamo giocando bene come gruppo, siamo cariche e pronte a sostenerci. Chi entra dà il suo contributo ed al di là di chi gioca riusciamo a mantenere un livello di attenzione alto al pari di quello tecnico. Credo che questo sia qualcosa di veramente importante in vista delle prossime partite. Dal punto di vista personale sono felice della mia prestazione anche se viene sempre prima quella di squadra. Adesso dobbiamo prepararci alle ultime sfide a partire da domani per poi tuffarci nelle ultime tre che potrebbero decidere la qualificazione”.

Foto: FIVB