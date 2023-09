Volley, cos’Ã¨ successo a Roberto Russo? Infortunio agli Europei: cosa si Ã¨ fatto contro l’Olanda e chi lo sostituisce

Roberto Russo si è infortunato nel corso del match contro l’Olanda, quarto di finale degli Europei 2023 di volley maschile che si sta disputando al PalaFlorio di Bari. Sul 14-12 del primo set, il centrale è purtroppo caduto male da un muro: tutto il peso del suo corpo gli si è caricato sulla caviglia sinistra ed è finito a terra. L’azzurro è stato prontamente soccorso dallo staff medico, che hanno operato i primi interventi sanitari. Il 26enne è stato portato fuori a braccio dal campo, gli sono state tolte le scarpe e i calzini, poi si è proseguito con tutte le medicazioni del caso.

L’auspicio è che l’infortunio di Roberto Russo non sia grave. Quasi sicuramente uscirà una botta, che andrà curata nei prossimi giorni. Si tratta di un brutto colpo per la nostra Nazionale, che ha perso nel bel mezzo di una partita tiratissima un titolare di riferimento e che potrebbe essere uscito dai giochi anche per l’eventuale prosieguo della rassegna continentale. Il CT Fefé De Giorgi ha buttato nella mischia il giovane centrale Giovanni Sanguinetti, affiancato in reparto da Gianluca Galassi nella formazione guidata dal palleggiatore Simone Giannelli in diagonale con l’opposto Yuri Romanò, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia gli schiacciatori, Fabio Balaso il libero.

I Campioni del Mondo e d’Europa hanno però subito il contraccolpo e sono tornati in campo visibilmente contratti, scossi e preoccupati. Sul 14-12, infatti, gli azzurri non sono più stati capaci di produrre un gioco degno della loro caratura e l’Olanda dello scatenato Nimir Abdel-Aziz ha firmato un parziale di 13-5 con cui ha ribaltato il parziale (25-19). Gli oranje hanno vinto il primo set e ora l’Italia sarà chiamata a rimontare di fronte al proprio pubblico se vorrà qualificarsi alla semifinale di Roma da disputare contro la Francia tra due giorni.

COSA È SUCCESSO A ROBERTO RUSSO CONTRO L’OLANDA?

Sul 14-12 del primo set, il centrale è caduto male dal muro e si è infortunato alla caviglia sinistra.

CHI SOSTITUISCE ROBERTO RUSSO CONTRO L’OLANDA?

Giovanni Sanguinetti.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli