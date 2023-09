Volley, chi vince la Finale Italia-Polonia? Incerti persino i book-makers per le scommesse

La Finale degli Europei 2023 di volley maschile si preannuncia altamente equilibrata e incerta, aperta a qualsiasi risultato e quasi impossibile da pronosticare. Il confronto tra Italia-Polonia, che andrà in scena questa sera (ore 21.00) al PalaEur di Roma, è di difficilissima lettura e anche i bookmakers sono davvero incerti: alla vigilia del confronto non c’è un’acclarata favorita, si tratta di un confronto tra due delle migliori formazioni al mondo e il testa a testa nella capitale promette scintille.

L’Italia si presenta da Campione del Mondo e d’Europa, desiderosa di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa e di battere nuovamente i biancorossi come aveva fatto dodici mesi fa nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La Polonia vuole restituire il favore alla nostra Nazionale e andrà a caccia del secondo sigillo della propria storia in questa kermesse (sarebbe invece l’ottavo per i padroni di casa). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, capaci di sbarazzarsi della Francia in semifinale con un secco 3-0 dopo aver eliminato l’Olanda soltanto al tie-break, sono chiamati a un’impresa contro la formazione di coach Nikola Grbic, che ha rifilato una serie di 3-1 a Belgio, Serbia e Slovenia.

Le quote per le scommesse parlano da sole: la vittoria dell’Italia è quotata 1,85 (se si puntano 10 euro se ne vincono 18,50), il successo della Polonia è dato a 1,90 (se si puntano 10 euro se ne vincono 19,00). I bookmakers sono indecisi e nei fatti non si sono espressi: è un vero e proprio testa o croce, gli allibratori pagano sostanzialmente in maniera eguale e stanno nel mezzo a guardare. Faranno festa Simone Giannelli e compagni, oppure il sestetto guidato dal fuoriclasse Wilfredo Leon riuscirà a trionfare in trasferta?

QUOTE SCOMMESSE ITALIA-POLONIA, FINALE VOLLEY MASCHILE

ITALIA: 1,85

POLONIA: 1,90

Foto: LiveMedia/Nicola Mastronardi