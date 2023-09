Volley, chi sono i giocatori dell’Olanda che affronteranno l’Italia. Aziz la stella, ma tante conoscenze di Superlega

L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per martedì 12 settembre (ore 21.00) al PalaFlorio di Bari. La nostra Nazionale scenderà in campo di fronte al proprio pubblico dopo aver surclassato la Macedonia del Nord per 3-0 e andrà a caccia della qualificazione alle semifinali di Roma, dove potrebbe trovarsi di fronte la Francia. I Campioni del Mondo e d’Europa partiranno con i favori del pronostico, ma si preannuncia una partita particolarmente complicata.

L’Olanda ha vinto quattro partite nella fase a gironi (3-0 contro Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Montegro; 3-1 contro la Danimarca) e ha perso per 3-1 il big match contro la Polonia, chiudendo così al secondo posto nel gruppo C. L’ottavo di finale è stato davvero infuocato contro la Germania: in vantaggio per 2-0, gli oranje hanno subito la rimonta e poi sono riusciti a vincere al tie-break, meritandosi così il quarto di finale contro l’Italia.

L’Olanda è allenata da coach Roberto Piazza, che nelle ultime annate ha allenato Milano in SuperLega andando a un passo dalla Finale Scudetto pochi mesi fa. L’uomo simbolo è il micidiale opposto Nimir Abdel-Aziz, una vera e propria macchina da punti che ha giocato a lungo in Italia: Treviso, Cuneo, Milano, Trento e Modena fino al termine della penultima stagione, decidendo poi di trasferirsi all’Halkbank Ankara in Turchia. Il 31enne è un bomber di razza e andrà marcato in maniera strenua, perché spegnendo questa bocca da fuoco i tulipani faranno sicuramente molto fatica.

Il loro gioco punta tantissimo sull’attacco e sul servizio, se vengono bloccati in fase offensiva e vengono pressati in maniera importante al servizio (come ha fatto la Germania sabato sera tra terzo e quarto set) possono andare seriamente in difficoltà. Attenzione al promettente schiacciatore Bennie Tuinstra: spegnerà 23 candeline proprio il 12 settembre, gioca in Turchia con lo Ziraat Bankasi Ankara ma è estremamente promettente ed è dotato di colpi molto interessanti. Di banda è affiancato da Gijs Jorna, alfiere del PAOK Salonicco (in Grecia) che solitamente si prende il peso principale della ricezione (anche perché in passato ha giocato da libero).

Il palleggiatore è Wessel Keemink, forse il giocatore meno noto del sestetto titolare ma il 30enne vanta una lunga esperienza internazionale (attualmente milita al CEZ Karlovarsko in Repubblica Ceca) e nel 2018-2019 è passato anche da Modena. Attenzione al centrale Fabian Plak, molto solido a muro e pronto alla nuova avventura in SuperLega con la maglia di Padova dopo aver militato per tre stagioni in Francia. Sarà affiancato in reparto dal 32enne Michael Parkinson, attualmente in forza al Tours VB in Francia. Il libero è il solido Robbert Andringa.

Attenzione però ad altri nomi notevoli a disposizione di Roberto Piazza come lo schiacciatore Thijs ter Horst, che in Italia ha giocato con Verona, Piacenza, Ravenna e Perugia prima di andare in Corea del Sud. Vecchia conoscenza di SuperLega anche il martello Maarten van Garderen, passato a Corigliano, Ravenna, Modena, Trento, Latina, Siena nell’ultima stagione.

