Volley, attenta Italia: la Polonia sarÃ  diversa da un anno fa. Wilfredo Leon devastante sinora

L’Italia ha vinto i Mondiali 2022 di volley maschile sconfiggendo la Polonia per 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-20) nella Finale andata in scena l’11 settembre alla Spodek di Katowice. La nostra Nazionale aveva saputo detronizzare i biancorossi, reduce da due trionfi iridati, proprio di fronte al proprio pubblico e in rimonta. Gli azzurri tornavano sul trono del Pianeta a distanza di 24 anni dall’ultimo sigillo della Generazione dei Fenomeni e portavano a casa il trofeo per la quarta volta nella storia. Fu un trionfo maestoso per il giovane gruppo guidato dal CT Fefé De Giorgi, che l’anno prima aveva vinto gli Europei.

L’Italia affronterà nuovamente la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile, che andrà in scena sabato 16 settembre al PalaEur di Roma. Questa volta saranno Simone Giannelli e compagni a giocare di fronte al proprio pubblico, contro una Polonia diversa rispetta a quella affrontata dodici mesi fa. A Katowice non c’era infatti la stella Wilfredo Leon, ai tempi alle prese con il recupero da un infortunio. Il formidabile schiacciatore di origini cubane, attualmente in forza a Perugia, è invece in rosa per questa manifestazione e ha regalato grandissimo spettacolo nelle ultime due partite: 19 punti (3 muri, 3 ace, 52% in attacco) nel quarto di finale contro la Serbia; 25 punti (3 muri, 2 ace, 47% in attacco) nella semifinale contro la Slovenia.

Prestazioni rimarchevoli che accendono un campanello d’allarme in casa Italia: gli azzurri saranno chiamati a una prestazione difensiva davvero di lusso per contenere uno dei migliori giocatori in circolazione. Va tra l’altro annotato che ormai la Polonia gioca con l’opposto Lukasz Kaczmarek e non più con Bartosz Kurek (i due si erano interscambiati durante la finale iridata), mentre il secondo schiacciatore è Aleksander Sliwka (solidissimo in ricezione). Il coach Nikola Grbic ha pure a disposizione Tomasz Fornal e Kamil Semeniuk (quest’ultimo titolare l’anno scorso al posto di Leon, si è interscambiato proprio con Fornal nell’ottavo di finale contro il Belgio non giocato da Leon), oltre a Bartosz Bednorz.

Cinque schiacciatori convocati per questa manifestazione con l’intento di avere a disposizione più soluzioni, sia offensive che difensive. Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Yuri Romanò saranno impegnati in una sfida altamente esigente sotto la regia di Simone Giannelli e con il libero Fabio Balaso chiamato agli straordinari.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli