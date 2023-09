Volley, anche Mattarella sarÃ  a vedere la Finale Italia-Polonia. De Giorgi: “Presidente, non mi metta pressione!”

L’Italia potrà fare affidamento su un tifoso speciale nella tribuna del PalaEur di Roma in occasione della Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale sarà infatti sostenuta anche da Sergio Mattarella: il Presidente della Repubblica ha deciso di supportare gli azzurri da vicino in occasione dell’atto conclusivo contro la Polonia, in programma sabato 16 settembre nella capitale. I Campioni del Mondo e d’Europa difenderanno il titolo conquistato due anni fa, nella rivincita della sfida che lo scorso anno mise in palio il trofeo iridato.

Sergio Mattarella ha sempre dichiarato di essere un amante della pallavolo e in più circostanze ha presenziato a grandi eventi. Sette mesi fa aveva consegnato la Coppa Italia nelle mani di Piacenza proprio al PalaEur. Il Presidente ha anche ricevuto le due Nazionali al Quirinale dopo i grandi risultati ottenuti negli ultimi due anni. Il Capo dello Stato si è sempre rivelato molto vicino al mondo nello sport durante i suoi due mandati (ricopre questa carica dal 3 febbraio 2015).

Il capitano Simone Giannelli e il CT Fefé De Giorgi si sono dichiarati molto entusiasti quando appreso la notizia in occasione delle rispettive interviste rilasciate ai microfoni della Rai subito dopo la vittoria ottenuta in semifinale contro la Francia. La presenza di Sergio Mattarella sarà uno sprone ulteriore per cercare di conquistare un nuovo grande successo e regalare un’altra soddisfazioni ai tifosi italiani dopo aver già vinto i due trofei più importanti nelle ultime due stagioni.

De Giorgi poi, con la consueta simpatia, ha dichiarato: “Sono contentissimo che ci sarà Mattarella, ha sempre dimostrato affetto ed è molto competente, anzi devo quasi stare attento a parlare. Mi raccomando Presidente, non mi metta pressione! (ride, ndr)“.

