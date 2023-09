VIDEO Sinner-Wawrinka 3-1, US Open 2023: highlights e sintesi. L’azzurro emerge alla distanza

Ci mette più del previsto, ma Jannik Sinner si prende la seconda settimana degli US Open 2023. Il numero 6 al mondo ci mette quattro set per sconfiggere Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6-2 in tre ore, guadagnando l’ingresso nei migliori sedici e attendendo il vincitore del match tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.

Una partita che sembrava essere nettamente in discesa per Jannik, che ha vinto in scioltezza i due confronti del 2023. Invece, dopo un primo set agevole, l’azzurro diventa contratto, forse sorpreso da un Wawrinka che appare in forma smagliante, forse nella condizione migliore di quest’annata. E difatti il secondo set viene perso quasi senza colpo ferire, sbagliando parecchio e tremando al servizio.

La bravura di Sinner è tutta nella reazione del terzo set: break in apertura che sembra essere gestito abbastanza bene. Arriva il controbreak dello svizzero, ma il numero 6 al mondo dimostra che si tratta solo di un episodio isolato, passando subito a condurre nuovamente e incamerando la frazione. La chiusura è invece agevole, con Wawrinka che, con sempre meno energie, alza bandiera bianca.

SINNER-WAWRINKA, US OPEN 2023, GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Foto: LaPresse