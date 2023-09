Calendario US Open 2023 oggi: orari 3 settembre, programma, tv, streaming

Si aprono gli ottavi di finale agli US Open 2023. Una giornata molto attesa dal pubblico americano, visto che saranno veramente tanti i tennisti americani tra uomini e donne, che andranno a caccia di un posto nei quarti di finale. Ad aprire le danze sull’Arthur Ashe sarà proprio il derby a stelle e strisce tra Tommy Paul e Ben Shelton. In serata, invece, sul Louis Armstrong ci saranno le sfide di Frances Tiafoe e Taylor Fritz, che affrontano rispettivamente l’australiano Rinky Hijikata e lo svizzero Dominic Stricker.

Restano nel tabellone maschile tornerà in campo anche Novak Djokovic, che aprirà la sessione serale sull’Arthur Ashe contro il croato Borna Gojo. Una sfida molto agevole sulla carta per il serbo, che nel turno precedente, però, è stato costretto al quinto set (era sotto due set a zero) dal connazionale Laslo Djere.

Passando al tabellone femminile tutta l’attenzione del pubblico di New York è posta sulla sfida tra Coco Gauff e Caroline Wozniacki. Da una parte l’americana, che sogna il primo Slam della carriera proprio in casa, dall’altra, invece, la danese, che sta vivendo una favola dopo il ritorno in campo dalla maternità.

Ci sarà anche la numero uno del mondo Iga Swiatek, che affronterà la lettone Jelena Ostapenko nel match che chiuderà il programma serale sull’Arthur Ashe. Altre due sfide degli ottavi femminili in programma, Muchova contro Wang e Cirstea contro Bencic.

La giornata odierna degli US Open si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta (opzione non disponibile sul canale 212 di Sky). Inoltre, le partite si potranno vedere anche in diretta streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove si potranno vedere 8 campi.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Arthur Ashe Stadium

Dalle 18:00 italiane

Paul (USA) (14) – Shelton (USA)

Non prima delle 20.00 italiane

Wozniacki (DEN) – Gauff (USA) (6)

Dalle 1:00 italiane

Gojo (CRO) – Djokovic (SRB) (2)

Swiatek (POL) (1) – Ostapenko (LAT) (20)

Louis Armstrong Stadium

Dalle 17:00 italiane

Muchova (CZE) (10) – Wang (CHN)

Cirstea (ROU) (30) – Bencic (SUI) (15)

Non prima delle 21.00 italiane

Hijikata (Aus) – Tiafoe (USA) (10)

Stricker (SUI) – Fritz (USA) (9)

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE VEDERLE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, SuperTennis.it

