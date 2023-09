VIDEO Arnaldi-Norrie 3-0, US Open 2023: l’azzurro domina il britannico e sfida Alcaraz agli ottavi

Matteo Arnaldi è per la prima volta agli ottavi di finale di uno Slam. Ci riesce agli US Open 2023, battendo a sorpresa Cameron Norrie in maniera perentoria, con il risultato di 6-3 6-4 6-3 e approdando tra i migliori 16 dello Slam nordamericano, guadagnando il diritto di sfidare il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

Partita praticamente dominata da parte dell’azzurro, che non ha tremato al cospetto di un avversario così quotato e riuscendo sempre a trovare le giuste contromisure ai colpi del britannico. Piano partita perfettamente rispettato, giocando una partita accorta e imbrigliando Norrie come meglio non poteva.

Con questo successo, Arnaldi irrompe prepotentemente nella top 50 della classifica ATP, diventando il numero 47 al mondo. Ora lo scoglio più difficile del torneo, probabilmente della sua ancor giovane carriera. Da affrontare con carattere ma anche con leggerezza.

US OPEN 2023, GLI HIGHLIGHTS DI ARNALDI-NORRIE

Foto: LaPresse