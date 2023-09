VIDEO MotoGP, GP Misano 2023: highlights e sintesi della gara. Bagnaia lotta, poi chiude 3

Uno spettacolare GP di Misano, dodicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP è andato in archivio. Sulla pista dedicata alla memoria del compianto Marco Simoncelli, lo spettacolo non è mancato e i piloti sono stati messi a dura prova per le caratteristiche del tracciato e le alte temperature con le quali si è gareggiato.

La vittoria è andata allo spagnolo Jorge Martin. L’iberico, in sella alla Ducati Pramac, ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Un Martin on fire che, dopo aver ottenuto la pole-position e la vittoria nella Sprint Race, ha chiuso il cerchio con il sigillo domenicale.

Degne di nota, però, le prestazioni di Bezzecchi e Bagnaia. Entrambi i piloti erano molto sofferenti dal punto di vista fisico. Quanto accaduto a Barcellona, una settimana fa, ha influito non poco su questo visto sul circuito “Simoncelli”: il romagnolo, con una mano sofferente, è stato comunque in grado di conquistare una grande piazza d’onore; Pecco ha compiuto un miracolo, visti i dolori alla schiena e al ginocchio destro.

Un GP nel quale Dani Pedrosa, in sella alla KTM, e Marc Marquez sulla Honda hanno fatto parlare di loro, giungendo quarto e settimo. Strepitoso Dani che, nonostante non corra più nel Circus, dimostra sempre le sue attitudini in sella alla moto austriaca, mentre Marquez è stato chiamato a dare il 120% su una Honda con tanti problemi.

Foto: LiveMedia/Alessio Marini