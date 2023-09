Gauff-Sabalenka oggi, Finale femminile US Open 2023: orario, programma, tv, streaming

L’attesa sta per finire: oggi alle 22:00 italiane si disputerà sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows (New York, Stati Uniti) la finale femminile degli US Open 2023, ultimo Slam di questa stagione di tennis. A contendersi il titolo ci saranno la bielorussa Aryna Sabalenka (attuale n.2 al mondo, ma già sicura del primo posto dopo questo torneo) e la padrona di casa Coco Gauff (n.6 del ranking): chi avrà la meglio?

Sicuramente Sabalenka, reduce da cinque vittorie in due set e il successivo successo in semifinale contro la statunitense Madison Keys per 0-6 7-6(1) 7-6(5), ha qualcosa in più sulla carta rispetto alla sua avversaria. Questo però non vuol dire che Keys partirà già sconfitta. La statunitense classe 2004, infatti, ha le carte in regola per fare male a chiunque ed ecco perché per quest’oggi non è assolutamente da escludere un suo possibile trionfo.

La finale tra Cori Gauff e Aryna Sabalenka si giocherà questa sera alle 22:00 sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows (New York, Stati Uniti). La partita si potrà vedere in diretta tv su su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTennis.it e su SuperTenniX.

CALENDARIO SABALENKA-GAUFF FINALE US OPEN 2023 OGGI

ARTHUR ASHE STADIUM

Dalle 18:00 italiane

J. Pegula (USA)/A. Krajicek (USA) (1) – A. Danilina (KAZ)/H. Heliovaara (FIN)

Non prima delle 22:00

C. Gauff (USA) (6) – A. Sabalenka (BLR) (2)

PROGRAMMA SABALENKA-GAUFF FINALE US OPEN 2023 : DOVE VEDERE LA PARTITA DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e su SuperTennis.it

Foto: LaPresse