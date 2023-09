VIDEO Jannik Sinner: i crampi accusati contro Zverev agli US Open. Non riusciva a camminare

Dopo quasi 5 ore di partita, Jannik Sinner si è dovuto arrendere negli ottavi di finale al tedesco Alexander Zverev. Una sconfitta amara, al quinto set (6-4 3-6 6-2 4-6 6-3), in cui l’altoatesino ha dovuto fare i conti con la ritrovata verve del teutonico e i problemi fisici dal terzo parziale.

Sinner, infatti, è stato lungamente limitato nei movimenti, avendo sofferto di crampi alle gambe. Una criticità che si protratta per tutto il resto del confronto, con Jannik costretto a giocare scambi abbreviati per le proprie limitazioni.

Un aspetto sicuramente discriminante nella lettura della partita, sottolineati i meriti del teutonico, anch’egli in sofferenza nell’ultima parte del match, ma più abile di Sinner nel giocare i punti importanti. Da chiedersi anche se la problematica dei crampi sia o meno un limite nel fisico dell’azzurro, non in grado di gestire a dovere la successione dei turni di uno Slam.

Di seguito il video:

Jannik Sinner is cramping against Alexander Zverev at the US Open.

Hopefully the cramps don’t get worse. It’s been a great match so far. pic.twitter.com/A6m71Dh5Ec

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2023