F1, Max Verstappen sulla vittoria della Ferrari a Singapore: “Una la lasciamo, a Suzuka saremo veloci!”

Non è stato il week end che speravano la Red Bull e Max Verstappen quello di Singapore, sede dell’ultimo round del Mondiale 2023 di F1. Il filotto di vittorie e podi consecutivi si è interrotto a Marina Bay, dove le due RB19 dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez hanno concluso in quinta e ottava posizione.

Un fine-settimana iniziato sotto una cattiva stella fin dalle prove libere quando si è notato che i due piloti facessero fatica a estrarre la prestazione. Il tutto poi si è evidenziato nelle qualifiche del sabato, con Verstappen e Perez entrambi fuori dalla Q3: il neerlandese 11° e Checo 13°.

In gara sono riusciti a recuperare, portando a casa comunque dei punti, in un GP vinto dalla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, grande protagonista del week end, considerando anche la pole-position. Da questo punto di vista, Max ha masticato un po’ amaro, non abituato a perdere.

Non stupisce che al termine della gara, prima nel team radio e poi ai microfoni, abbia manifestato spirito di rivalsa: “Una vittoria alla Ferrari possiamo anche lasciarla, settimana prossima ci riproveremo“, il messaggio dell’olandese al Team Principal, Christian Horner. Ai media poi ha aggiunto: “Penso che saremo veloci a Suzuka. Marina Bay è un circuito molto diverso dal prossimo e il tracciato giapponese dovrebbe essere buono per la nostra macchina. Mi auguro di trovare subito la giusta finestra d’utilizzo delle gomme” (fonte: ESPN).

VIDEO TEAM RADIO MAX VERSTAPPEN

Foto: LaPresse