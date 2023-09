VIDEO Daniil Medvedev agli US Open: “Qualcuno morirà per il caldo e loro lo vedranno!”

Tra i temi di discussione di questi giorni agli US Open 2023 di tennis, vi è quello del clima. Le condizioni di caldo, associate all’umidità, stanno avendo delle conseguenze importanti nello svolgimento degli incontri, al punto che tanti giocatori stanno soffrendo non poco in partita nella gestione del proprio sforzo.

Significativo in questo senso quanto accaduto nella partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valida per gli ottavi di finale. Un match durato quasi 5 ore in cui i tennisti si sono “annientati” a vicenda: l’altoatesino è stato sconfitto al quinto set, in preda ai crampi, mentre il tedesco ha pagato dazio nel confronto successivo con Carlos Alcaraz.

In tutto questo, l’organizzazione è chiamata in causa per scelte di programmazione e di disputare gli incontri senza avvalersi del tetto chiuso e dell’uso dell’aria condizionata sul Centrale. Una soluzione perfettamente realizzabile sull’Arthur Ashe anche dopo quanto detto dal russo Daniil Medvedev.

Il n.3 del mondo, nel corso della sfida contro il connazionale Andrey Rublev, si è avvicinato alla telecamera e ha esclamato: “Qualcuno morirà e loro lo vedranno“. Verranno prese decisioni diverse in vista delle semifinali? Lo scopriremo.

Le condizioni sull’Arthur Ashe sono proibitive. Medvedev si avvicina alla telecamera ed esclama: “Qualcuno morirà e loro lo vedranno!”.#USOpen pic.twitter.com/nWbEWmIcqr — Quindici Zero (@quindicizero) September 6, 2023

