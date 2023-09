Vela, Europei Formula Kite 2023: Pianosi e Boschetti in finale! Italia giÃ  certa almeno di una medaglia

Dominio azzurro anche nella terza giornata effettiva di regate ai Campionati Europei 2023 di Formula Kite, in corso di svolgimento a Portsmouth e valevoli come evento di qualificazione olimpica continentale per i Giochi di Parigi 2024. Le ultime quattro prove della Gold Fleet maschile hanno confermato le prime due posizioni di Riccardo Pianosi e Lorenzo Boschetti, che volano dunque direttamente in Finale.

Il campione europeo U21 in carica, reduce dalla quinta posizione dei Mondiali di Den Haag (risultato che ha garantito all’Italia la quota olimpica in questa classe), ha collezionato altri tre primi posti parziali quest’oggi chiudendo le Opening Series davanti a tutti e accedendo alla fase finale di domani con 2 vittorie già in tasca (conquista l’oro il primo che arriva a 3).

Giornata solida e positiva anche per Boschetti, che mette a referto uno score di 3-3-9-2 conservando la seconda piazza overall (a -12 dal leader Pianosi) con un margine di 12 punti sul britannico Connor Bainbridge e qualificandosi automaticamente per la finale senza dover passare dalle semifinali. Nell’atto conclusivo il kiter di Cesenatico partirà con 1 successo già a referto.

Bel Paese che, portando due rappresentanti alla fase finale (in cui sono ammessi 4 atleti), è già sicuro di raccogliere almeno una medaglia nella rassegna continentale. Niente da fare invece purtroppo nella competizione femminile, con Maggie Pescetto 13ma (9-13-16-11 di parziale) a 11 punti dal pass per le Medal Series e Sofia Tomasoni 21ma.

Foto: Federvela