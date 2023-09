Golf, Solheim Cup 2023: reazione Europa! Punteggio in paritÃ  prima dell’ultima giornata

Una seconda giornata ricca di blu quella vissuta oggi alla Solheim Cup 2023. Un blu che è il colore del Team Europe, in grado di reagire dopo una prima giornata difficile per riportare il punteggio in parità sull’8-8. Oggi sul percorso del Finca Cortesin, in Andalusia, è andato in scena il day 2 della sfida tra Europa e Stati Uniti, vediamo com’è andata.

Si partiva dalla situazione di 3-5 per gli USA, che nel primo giorno erano stati anche in grado di portarsi sullo 0-4 dopo i primi quattro foursomes. Oggi altri quattro foursomes, che hanno visto le due squadre dividersi equamente la posta in palio, e poi gli ultimi quattro fourballs, dove le europee sono andate vicine a fare l’en plein.

Nei foursomes un incontro dominato dagli USA con Korda/Corpuz (5&3 su Hall/Boutier) e tre match molto equilibrati. Pedersen/Ciganda si impongono 2&1 su Vu/Kupcho per il primo punto europeo della giornata, rispondono Thompson/Khang che vincono solo alla penultima buca su Nordqvist/Maguire, lasciando all’ultimo incontro un peso emotivo molto importante. Al termine di un incontro dalle forti emozioni, le europee Stark/Grant hanno la meglio su Kang/Lee, permettendo al “vecchio continente” di rimanere a contatto.

I fourballs seguono l’onda dell’ultimo incontro del mattino con le europee che sembrano non sbagliare un colpo. Per lunghi tratti la sessione sembra destinata a finire 4-0 per le “blu”, prima dell’accelerazione statunitense con Knight/Yin che riescono a superare 2Up Nordqvist/Hedwall. Vincono invece i propri incontri Hull/Maguire (4&3 su Korda/Ewing), Sagstrom/Pedersen (2&1 su Zhang/Lee) e Ciganda/Grant (2&1 su Kang/Vu). Tutto verrà dunque deciso dai 12 incontri individuali di domani.

