US Open, Jannik Sinner eliminato al quinto set per la quinta volta negli ultimi sei Slam

Una spiacevole tendenza. C’è da interrogarsi sull’uscita di scena negli ottavi di finale degli US Open 2023 di Jannik Sinner: la sconfitta al quinto set per mano di Alexander Zverev fa male. Sinner aveva ben altre ambizioni e, nei fatti, al primo vero ostacolo di un certo calibro è caduto. I meriti del tedesco sono chiari, che ha espresso un tennis su livelli molto alti.

Tuttavia, sono evidenti i limiti del nostro giocatore nella gestione dei momenti e del servizio. La spasmodica ricerca del vincente, un po’ in stile Camila Giorgi, ha evidenziato una fallosità decisamente spiccata dell’altoatesino, che al cospetto di avversari qualificati o in giornata di grazia pesa. A ciò vanno aggiunte le limitazioni fisiche di Jannik, frenato dai crampi dal terzo set di questa sfida di New York. Non in grado Sinner di gestire i turni dello Slam, quando il gioco si fa duro?

In tutto questo c’è la constatazione che negli ultimi 6 Slam, Sinner abbia perso cinque volte al quinto set. Non possiamo certo parlare di coincidenza, ma probabilmente di una debolezza del tennista tricolore nell’affrontare anche mentalmente l’ultimo parziale.

Di seguito le sconfitte citate:

Djokovic Wimbledon 2022

Alcaraz US Open 2022

Tsitsipas AO 2023

Altmaier RG 2023

Zverev US Open 2023

Certo, ci sono stati anche successi al quinto parziale come contro Gael Monfils negli US Open 2021, Ilya Ivashka negli ottavi del 2022 a Flushing Meadows, ma resta il fatto che questa ricorrenza non sia da ascrivere alla casualità. Ci sarà da rifletterci sopra, se Jannik vorrà compiere quello step tale per cui poter puntare a una grande vittoria.

