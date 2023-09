US Open 2023, Djokovic affronta Fritz, derby USA tra Tiafoe e Shelton

Siamo nel momento decisivo a Flushing Meadows. Oggi cominciano i quarti di finale degli US Open, per il tabellone maschile si disputeranno le due partite valide per la parte inferiore del tabellone principale, quella di Novak Djokovic e che ha vissuto, nel corso dei primi nove giorni, una certa

Avanti al serbo, che tornerà al numero 1 delle classifiche in qualunque modo finisca questo Slam, la roulette russa del torneo gli propone Taylor Fritz. Che sembra star bene, ma bene davvero, anche per come ha disinnescato il pericoloso Dominic Stricker, autore di un upset da applausi contro Stefanos Tsitsipas. Nole ha archiviato la sofferenza con Laslo Djere svolgendo poco più di un allenamento con Borna Gojo, ed è avanti con un netto 7-0 negli scontri diretti, l’ultimo un pesante 6-0 6-4 poche settimane fa a Cincinnati: l’atleta di casa dovrà cancellare quella scoppola per impensierire il serbo.

L’altra semifinale è un derby tra quello che rappresenta presente e futuro del tennis nordamericano, con Frances Tiafoe e Ben Shelton come protagonisti. Il numero 10 del seeding conferma la sua predilezione per i campi di casa, arrivando per la seconda volta consecutiva tra i migliori otto e punta nuovamente alla semifinale, come accaduto lo scorso anno. Ma di fronte ha un giocatore che pare avere le stimmate per competere con gli Alcaraz e i Sinner nei prossimi anni, rendendo l’eclettismo del dirimpettaio quasi superato. Non è solo una sfida di tennis, ma anche per il cuore degli americani.

Ma in tutto questo discorso, c’è un piccolo particolare di cui non abbiamo ancora parlato. La cabala sorride a favore di Djokovic, che nella propria carriera, dal 2006 in poi, ha uno score di 11-0 contro i tennisti americani. E tenendo conto che ne affronta uno ai quarti di finale e sicuramente uno in semifinale, i precedenti non remano a favore di un Paese che aspetta dal lontano 2003 un conterraneo che possa trionfare a New York.

Foto: LaPresse