US Open, chi affronterà Sinner agli ottavi degli US Open? C’è un brutto ricordo proprio a New York

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri a New York, sede degli US Open 2023 di tennis. Il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile è delineato. Jannik Sinner fa parte dei 16 giocatori che si giocheranno le chance per il titolo, come del resto l’altro azzurro Matteo Arnaldi.

L’altoatesino ha sconfitto non senza faticare lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 6-2 e negli ottavi se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto nel terzo turno il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita sicuramente difficile per Jannik, che si troverà al cospetto di un giocatore in crescita dal punto di vista fisico e della fiducia, dopo il gravissimo infortunio alla caviglia del Roland Garros 2022.

Un giocatore, inoltre, che vanta uno storico favorevole, avendo vinto tre dei quattro match andati in scena. L’unico successo di Sinner è datato 2020, quando il ragazzo di San Candido si impose negli ottavi dell’edizione autunnale del Roland Garros, in piena pandemia. Delle tre affermazioni di Sascha, c’è quella significativa, sempre negli ottavi, a New York.

PRECEDENTI SINNER-ZVEREV

Masters1000 Montecarlo 2022 Zverev b. Sinner 5-7 6-3 7-6 (5) nei quarti di finale

US Open 2021 Zverev b. Sinner 6-4 6-4 7-6 (7) negli ottavi di finale

ATP Colonia 2020 2 Zverev b. Sinner 7-6 (3) 6-3 in semifinale

Roland Garros 2020 Sinner b. Zverev 6-3 6-3 4-6 6-3 negli ottavi di finale

Servirà una versione del tennista nostrano di alto livello per contrastare l’incedere del teutonico e porre fine alla serie negativa negli scontri diretti.

Foto: LaPresse