US Open 2023: Medvedev supera Baez in tre set ed accede agli ottavi di finale

Daniil Medvedev è l’ultimo qualificato per gli ottavi di finale agli US Open 2023. Il russo ha sconfitto in tre set l’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-2 6-2 7-6 dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Il numero tre del mondo ha dominato nei primi due parziali, ma ha rischiato moltissimo nel terzo, riuscendo a rimontare uno svantaggio di 2-5, con anche un pizzico di aiuto dall’interruzione per la pioggia.

Medvedev ha concluso con 12 ace, ma anche sette doppi falli. Sono molte le palle break concesse dal russo, che ne ha comunque salvate dieci su dodici. Baez ha commesso più errori non forzati (55 contro 49), mentre i vincenti sono stati in favore del russo (34 contro 23).

Baez ha subito una grande occasione in apertura di match, ma non riesce a sfruttare le due palle break concesse da Medvedev. Scampato il pericolo, il russo si procura a sua volta si porta sullo 0-40 nel terzo gioco e alla seconda palla break toglie la battuta all’argentino. I break raddoppiano nel quinto game, quando Medvedev strappa a zero il servizio all’avversario, portandosi sul 4-1. Baez ha la forza di recuperare uno dei due break di svantaggio, ma nel settimo gioco perde ancora la battuta e poi di conseguenza il set per 6-2.

Medvedev è lanciatissimo e parte forte anche nel secondo set, conquistando il break a zero nel primo game. Il russo è una furia e domina completamente negli scambi. La conseguenza è un nuovo break che arriva nel quinto gioco, con Medvedev che si porta avanti sul 4-1. Questa volta non ci sono passaggi a vuoto per il numero tre del mondo, che si prende anche questo set per 6-2.

Il destino di Baez sembra segnato, ma l’argentino ha la grande forza di continuare a crederci e di non mollare. Nel quarto gioco Baez è eccezionale in risposta e si va a prendere il break. Medvedev si innervosisce subito e comincia a discutere con il proprio angolo, ma rimane comunque attaccato al set dopo un sesto game totalmente folle, con il russo che annulla quattro palle break. Sul 5-2 per Baez, però, arriva la pioggia, che obbliga ad uno stop del gioco. L’interruzione salva il russo, che al rientro in campo recupera il break di svantaggio. Nel decimo gioco Baez ha anche un set point, ma il suo rovescio scappa via. Medvedev pareggia sul 5-5 e poi porta il set al tie-break. La battaglia prosegue e alla fine è il russo che riesce a spuntarla per 8-6.

Negli ottavi di finale Medvedev affronterà Alex de Minaur. L’australiano ha sconfitto nettamente il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 6-1 6-3 6-2 in un’ora e quarantasei minuti. De Minaur ha battuto Medvedev qualche settimana fa a Toronto e dunque il russo cercherà la rivincita.

Foto: LaPresse