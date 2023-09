US Open 2023, tabellone duro per Sinner: due match impegnativi prima dell’eventuale rivincita con Alcaraz

Jannik Sinner si è qualificato per i sedicesimi degli US Open 2023 di tennis dopo aver vinto il derby al secondo turno contro Lorenzo Sonego: sabato l’azzurro affronterà lo svizzero Stan Wawrinka ed il match metterà in palio un posto negli ottavi di finale.

In caso di successo, Jannik Sinner affronterà certamente una testa di serie, ovvero il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev (12) ed il bulgaro Grigor Dimitrov (19): superare questi due ostacoli vorrebbe dire per l’azzurro l’approdo ai quarti di finale.

Proprio ai quarti si interruppe lo scorso anno la marcia dell’italiano, in un match combattutissimo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ed è possibile che la sfida si ripeta, ancora una volta nello stesso turno: l’iberico dovrà però prima battere il britannico Daniel Evans e poi uno tra Matteo Arnaldi e l’altro britannico Cameron Norrie.

In caso di vendetta sportiva, poi, in semifinale molto probabilmente potrebbe esserci un russo dall’altra parte della rete, ovvero uno tra Daniil Medvedev (3) del tabellone, ed Andrey Rublev (8), ed in quest’ultimo caso la sfida diventerebbe a tutti gli effetti lo scontro diretto per il numero 4 ATP.

In caso di approdo in finale, poi, difficile che dalla parte bassa del tabellone venga fuori per l’ultimo atto un nome diverso da quello del serbo Novak Djokovic (2), numero 1 ATP in pectore, in attesa dell’ufficializzazione della classifica, prevista per lunedì 11 settembre.

