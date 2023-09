Tutti gli squalificati in Serie A (1-3 settembre): chi non può giocare nel weekend.

Terza giornata di campionato che comincerà quest’oggi, con il match tra Sassuolo e Verona alle 18.30. Curiosamente, sono proprio queste due squadre ad avere gli unici squalificati in serie A, uno per parte: parliamo del centrocampista Maxime Lopez per i neroverdi e del difensore Isak Hien per gli scaligeri.

Il regista francese si è beccato un rosso diretto durante la partita di domenica scorsa contro il Napoli, persa per 2-0 dagli uomini di Alessio Dionisi. Nei primi minuti del secondo tempo il transalpino ha detto qualche parolina di troppo all’arbitro Giua, che gli ha rifilato per tutta risposta l’espulsione. Il referto del giudice sportivo ha parlato di ‘espressione gravemente ingiuriosa’, assegnandogli due giornate di squalifica.

Il difensore svedese è stato invece espulso nel finale del successo per 2-1 contro la Roma, fermando fallosamente Andrea Belotti diretto in porta all’ottantaquattresimo minuto. Quella del Bentegodi potrebbe essere stata la sua ultima partita in gialloblù, poiché Hien è molto ricercato sul mercato: l’Atalanta sta infatti pensando a lui per rinforzare la sua retroguardia dopo il rifiuto di Alessandro Buongiorno.

SERIE A 2023-2024, GLI SQUALIFICATI DELLA TERZA GIORNATA

Maxime Lopez – due giornate

Isak Hien – una giornata

Foto: LaPresse