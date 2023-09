US Open 2023: Sinner a caccia dei quarti contro Zverev, Arnaldi sogna l’impresa con Alcaraz

Si completano i match degli ottavi di finale nel tabellone maschile agli US Open ed oggi sarà una giornata speciale per il tennis italiano, visto che sull’Arthur Ashe saranno protagonisti Jannik Sinner e Matteo Arnaldi. Proprio quest’ultimo sarà il primo a scendere in campo tra i due azzurri, andando ad affrontare Carlos Alcaraz; mentre l’altoatesino chiuderà il programma serale contro Alexander Zverev.

Arnaldi sogna l’impresa contro il numero uno del mondo, in un match nel quale il nativo di Sanremo parte decisamente sotto nel pronostico. Matteo non ha comunque nulla da perdere e può vivere questa partita con grande serenità, con la consapevolezza che ogni punto, ogni scambio, ogni momento dell’incontro saranno un occasione per fare esperienza per un futuro che appare sicuramente roseo.

Il cammino del ligure è stato eccezionale e lui stesso ha dichiarato che un obiettivo era quello di arrivare al match contro Alcaraz. La battaglia infinita con Arthur Fils e poi la schiacciante vittoria contro Cameron Norrie sono comunque un ottimo biglietto da visita per Arnaldi e che comunque devono mettere in guardia Alcaraz. Lo spagnolo sa di trovarsi di fronte un avversario in fiducia e dunque non potrà permettersi quelle pause che si sono viste nelle ultime settimane, anche se i match tre su cinque sono una cosa diversa dai Masters 1000.

La sera con Arnaldi ed invece la notte italiana con Jannik Sinner. Un anno dopo l’altoatesino vuole tornare nei quarti di finale a New York, dove potrebbe incrociare proprio Carlos Alcaraz, in una possibile rivincita dell’incredibile battaglia di cinque set della passata stagione; anche se chiaramente il sogno italiano è quello di poter assistere ad un memorabile derby azzurro tra Jannik ed Arnaldi.

Per ritornare nei quarti, però, Sinner dovrà prima superare Alexander Zverev. Il tedesco è in continua ripresa e ha dimostrato in questa prima settimana newyorchese di essere prima di tutto in ottima forma e di essere ritornato quasi sui livelli pre-infortunio. Una partita che si prospetta essere decisamente complicata, con Sinner che dovrà servire molto bene e poi imporre il proprio ritmo da fondo. I precedenti vedono il tedesco avanti per 3-1, ma sono comunque datati, anche se comunque confermano che tra i due giocatori c’è sempre stato equilibrio, come potrebbe anche esserci questa volta.

Tornerà in campo anche Daniil Medvedev e per il russo sarà un ottavo di finale molto insidioso. Infatti dall’altra parte della rete ci sarà l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto il numero tre del mondo qualche settimana fa a Toronto. Medvedev parte ovviamente favorito e la Russia sogna un derby nei quarti di finale tra lui e Andrey Rublev, con quest’ultimo che se la vedrà il britannico Jack Draper. Rublev è apparso molto solido in questo US Open, proseguendo il proprio cammino lontano dai riflettori, ma dovrà stare attendo all’esuberanza e al talento del britannico, che sta forse vivendo lo Slam della definitiva consacrazione.

FOTO: LaPresse