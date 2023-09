US Open 2023, Jelena Ostapenko batte Iga Swiatek! Ai quarti contro Coco Gauff. Eliminate Wozniacki e Bencic

Definito il quadro delle qualificate ai quarti di finale della parte alta del tabellone femminile di questi US Open 2023. Nella sessione diurna di New York, Coco Gauff (n.6 del mondo) ha risposto presente, interrompendo la cavalcata da sogno della danese Caroline Wozniacki, tornata in circuito dopo tre anni. 6-3 3-6 6-1 lo score in favore della statunitense che ha saputo assorbire il colpo del secondo parziale perso, alzando il livello nel terzo.

Sul cammino di Coco, in maniera inaspettata, ci sarà la lettone Jelena Ostapenko. La n.21 WTA ha sconfitto la n.1 del mondo Iga Swiatek, detentrice del titolo a New York, con il punteggio di 3-6 6-3 6-1. Un match dall’andamento particolare, con Swiatek che si è smarrita dal secondo parziale in avanti e Ostapenko salita in cattedra nel terzo parziale. Per lei è il primo pass in carriera a livello di quarti in questo Major e ciò significa che quest’anno conquisterà il successo finale una giocatrice che mai si era spinta a tanto. Inoltre, a partire da lunedì 11 settembre, ci sarà una nuova giocatrice in vetta al ranking, ovvero la bielorussa Aryna Sabalenka per la prima volta in carriera.

Jelena Ostapenko reaches the #USOpen quartefinals for the first time in her career! pic.twitter.com/QzSWObVJYE — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023

Rimanendo in tema di sorprese, da segnalare la battuta d’arresto di Belinda Bencic: la svizzera (n.13 del mondo) si è arresa alla rumena Sorana Cirstea (n.30 WTA) con lo score di 6-3 6-3. Grande prestazione di Cirstea che raggiunge questo turno in uno Slam, a distanza di 14 anni dall’ultima volta, ovvero il Roland Garros del 2009.

It’s been a long time coming for Sorana Cirstea! pic.twitter.com/Mv1eINdXFZ — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023

Nei quarti sarà la prossima rivale della ceca Karolina Muchova, sempre capace di incantare con il proprio tennis. La ceca (n.10 del mondo) si è imposta contro la cinese Xinyu Wang (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-3 5-7 6-1, brava a reagire a un secondo set non brillantissimo.

Foto: LaPresse