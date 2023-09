US Open 2023: sarà derby russo nei quarti di finale. Medvedev rimonta De Minaur, Rublev supera Draper

Ci sarà il derby russo tra Daniil Medvedev ed Andrey Rublev nei quarti di finale degli US Open. Pronostico rispettato da parte del numero tre ed otto del mondo, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiano Alex De Minaur e il britannico Jack Draper.

Medvedev si è preso la rivincita contro Alex De Minaur, che aveva sconfitto il russo un mese fa nel Masters 1000 di Toronto. Il campione del 2021 ha dovuto comunque rimontare un set di svantaggio, imponendosi alla fine al quarto con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 6-2 dopo due ore e quarantadue minuti di gioco. Il russo andrà a caccia della sua quarta semifinale a New York.

Una partita che ha visto De Minaur partire fortissimo e dominare il primo set. Medvedev si è poi sciolto e ha fatto suo il secondo parziale con il break nel decimo gioco. Da quel momento il match è totalmente cambiato, con il numero tre del mondo che ha impressionato per il ritmo imposto negli scambi. Un Medvedev praticamente perfetto, che ha vinto agevolmente prima il terzo e poi il quarto set.

Ci sarà, dunque, l’ottava sfida in carriera con Andrey Rublev (ne ha vinte cinque Medvedev). Il numero otto del mondo ha messo fine alla splendida avventura di Jack Draper, che sicuramente esce dagli US Open con una fiducia ritrovata dopo i tanti problemi fisici avuti. Il russo ha vinto anche lui in quattro set per 6-3 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco.

Rublev e Draper si prendono un set a testa per 6-3, dove a fare la differenza è un unico break. Nel terzo il britannico strappa subito il servizio all’avversario in apertura, ma il russo riesce a rimontare e alla fine riesce a fare per 6-3 un set fondamentale. Nel quarto parziale è il break di Rublev nei primi giochi ad essere decisivo, con il numero otto che chiude 6-4 e stacca il biglietto per i quarti di finale.

FOTO: LaPresse