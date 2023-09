US Open 2023, risultati tabellone uomini 1 settembre. Vittoria agile per Fritz. Tiafoe, Paul e Shelton completano la festa USA

È passata la mezzanotte a New York (Stati Uniti), ma non è ancora finita la sesta giornata agli US Open 2023. Sono infatti ancora in campo Novak Djokovic e Laslo Djere, che si stanno dando battaglia in un match ricco di spettacolo. In attesa di scoprire come andrà a finire questo match, andiamo a vedere come sono andati tutti gli altri incontri maschili validi per il terzo turno che si sono disputati tra ieri sera e la notte italiana.

Vittoria schiacciante di Taylor Fritz: lo statunitense (n.9 del seeding) ha dettato legge contro il giovanissimo ceco Jakub Mensik (classe 2005 e attualmente n.206 al mondo) e si è imposto con un nettissimo 6-1 6-2 6-0 in appena un’ora e 27 minuti di gioco. Il nativo di San Diego ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale, dove a sfidarlo ci sarà lo svizzero Dominic Stricker, uscito vincitore nella notte italiana dal match contro il francese Benjamin Bonzi con il punteggio di 2-6 7-5 7-6(4) 3-6 6-2.

In casa Stati Uniti bene poi anche Frances Tiafoe e Tommy Paul: il primo (testa di serie n.10) ha battuto il francese Adrian Mannarino (n.22 del torneo) per 4-6 6-2 6-3 7-6(6), mentre il secondo (n.14 del seeding) ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (testa di serie n.21) per 6-1 6-0 3-6 6-3. Ora al prossimo turno, ovvero gli ottavi di finale, Tiafoe dovrà vedersela contro l’australiano Rinky Hijikata, che è stato capace di battere il cinese Zhizhen Zhang per 3-6 6-3 6-4 6-3; Paul, invece, dovrà sfidare il suo connazionale Ben Shelton, che nel suo sedicesimo ha superato il russo Aslan Karatsev per 6-4 3-6 6-2 6-0, permettendo così agli USA di fare 4 su 4 in questa giornata.

Infine, bel successo per Borna Gojo: dopo aver sconfitto il colombiano Hugo Dellien e lo statunitense Mackenzie McDonald nei primi due turni, il croato ha vinto anche contro il ceco Jiri Vesely per 6-4 6-3 6-2 e ha così conquistato per la prima volta in carriera il pass per gli ottavi di finale di uno Slam. Ora il prossimo turno sarà contro il vincente della sfida tra Novak Djokovic (n.2 del seeding) e Laslo Djere (testa di serie n.32).

I RISULTATI DI GIORNATA

R. Hijikata (AUS) – Z. Zhang (CHN) 6-3 6-3 4-6 6-3

F. Tiafoe (USA) (10) – A. Mannarino (FRA) (22) 4-6 6-2 6-3 7-6

T. Paul (USA) (14) – A. Davidovich Fokina (ESP) (21) 6-1 6-0 3-6 6-3

B. Shelton (USA) – A. Karatsev (RUS) 6-4 3-6 6-2 6-0

D. Stricker (SUI) – B. Bonzi (FRA) 2-6 7-5 7-6 3-6 6-2

T. Fritz (USA) (9) – J. Mensik (CZE) 6-1 6-2 6-0

B. Gojo (CRO) – J. Vesely (CZE) 6-4 6-3 6-2

N. Djokovic (SRB) (2) – L. Djere (SRB) (32) in corso

Foto: LaPresse