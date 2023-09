US Open 2023: Djokovic va sotto 0-2, poi rimonta di rabbia Djere

Prima la grande paura, poi la rimonta del campione vero: Novak Djokovic rischia tantissimo contro il connazionale Laslo Djere (n.38 al mondo), ma si rialza nel momento di maggiore di difficoltà e conquista una vittoria importantissima al terzo turno degli US Open 2023. 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3, è questo il punteggio finale in favore di Nole, che chiude una partita ricca di emozioni dopo tre ore e 48 minuti di gioco. Per l’attuale numero 2 al mondo (ma n.1 virtuale) si tratta dell’ottava rimonta da sotto 2-0 in uno Slam. Al prossimo turno (ottavi di finale) Djokovic sfiderà il croato Borna Gojo.

Pronti, via e Djere sale sul 2-0 dopo il break nel primo game e in seguito a due palle del controbreak annullate nel secondo gioco. Djokovic prova a reagire, ma non riesce a tornare in parità (da segnalare un’occasione sprecata nel quarto gioco) e rischia addirittura in diverse occasioni di subire il doppio break. Il serbo classe 1987 riesce però a salvarsi sia nel quinto che nel settimo gioco (una palla break cancellata per game) e poi arriva sul 4-5. A questo punto Djere va a dunque a servire per il set e non trema, chiudendo il primo parziale per 6-4.

Djokovic è scosso dalla grande qualità del suo avversario e nel secondo set fa ancora fatica a tenere il servizio. Nole riesce a salvarsi nel terzo game, ma nel settimo gioco è costretto a cedere la battuta. Si arriva così sul 4-3 in favore di Djere, che nell’ottavo gioco fa valere ancora la sua grande pericolosità al servizio (addirittura 90% dei punti vinti con la prima in campo nel secondo parziale) e sale sul 5-3. Con le spalle al muro, Djokovic prova a mettere pressione al suo avversario con il 4-5, ma poi Djere è ancora perfetto nel suo turno di battuta e vince anche il secondo set per 6-4.

Sotto 2-0, Nole è costretto a reagire, e la reazione arriva subito: il numero 2 del ranking alza il ritmo e, complici anche alcuni errori del suo avversario, vola immediatamente sul 5-0. Djere non ci prova neanche a rimontare e, dopo il game della bandiera, Djokovic si aggiudica il terzo set per 6-1, accorciando così nel punteggio sull’1-2.

In avvio di quarto parziale i tennisti vivono entrambi un momento di difficoltà con il servizio e la conseguenza sono tre break consecutivi che portano il punteggio sul 2-1 in favore di Djokovic. Nel quarto gioco il nativo di Belgrado torna a essere incisivo con la battuta e sale sul 3-1, poi nel quinto game aggredisce ancora il suo avversario in risposta e allunga sul 4-1. Per Djere è un brutto colpo da incassare, e Djokovic approfitta del momento favorevole per vincere il parziale per 6-1.

La contesa si sposta dunque al quinto set, dove Nole inizia meglio e va in poco tempo sul 3-0. Djere prova a restare attaccato al match con i game dell’1-3, 2-4 e 3-5, ma poi Djokovic riesce, nonostante una palla break concessa, a tenere il servizio nel nono game e a chiudere dunque il match con il 6-3 dell’ultimo parziale.

STATISTICHE – A fine partita il conto dei vincenti-errori non forzati di Djokovic dice 34-36 (contro il 42-58 di Djere). Il nativo di Belgrado termina la sfida con il 77% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 66% del suo connazionale) e il 55% con la seconda (contro il 42% del suo avversario). I punti totali conquistati dai due tennisti sono invece 147 per il numero 2 al mondo e 123 per Djere, in un match in cui Nole converte 7 palle break su 14 contro le 3/11 di Djere.

Foto: LaPresse