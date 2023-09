US Open 2023, risultati tabellone donne 1 settembre. Vittoria facile per Swiatek, cade Rybakina

È terminata poco fa un’altra giornata di incontri femminili agli US Open 2023. Sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York (Stati Uniti), si sono disputati tra la serata di ieri e la notte italiana i primi otto incontri validi per il terzo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per la polacca Iga Swiatek: la numero 1 al mondo ha dominato dall’inizio alla fine contro la slovena Kaja Juvan e si è imposta con un nettissimo 6-0 6-1 in appena 50 minuti di gioco. Ora agli ottavi di finale la nativa di Varsavia affronterà la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.20), che è uscita vincitrice dalla sfida contro la statunitense Bernarda Pera per 4-6 6-3 6-3.

Eliminata a sorpresa la kazaka Elena Rybakina (n.4 del seeding), battuta dalla rumena Sorana Cirstea (n.30 del torneo) per 6-3 6-7(6) 6-4 dopo una battaglia durata ben due ore e 49 minuti di gioco. Cirstea ha così conquistato per la seconda volta in carriera il biglietto per gli ottavi di uno Slam, dopo quello del Roland Garros 2009, quando la rumena classe 1990 si spinse poi fino ai quarti. Adesso l’obiettivo sarà almeno eguagliare il risultato ottenuto ormai 14 anni fa sulla terra rossa di Parigi: per farlo servirà battere la svizzera Belinda Bencic (n.15 del torneo), che nel suo sedicesimo di finale ha sconfitto la cinese Lin Zhu per 7-6(1) 2-6 6-3 dopo due ore e 42 minuti di gioco.

Ha faticato forse più del previsto, ma alla fine è riuscita a vincere, la statunitense Coco Gauff. La tennista a stelle e strisce (n.6 del seeding) è infatti andata sotto di un set contro la belga Elise Mertens (testa di serie n.32), ma poi ha reagito da grande campionessa e si è imposta in rimonta con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-0. Gauff ha dunque strappato il pass per gli ottavi, dove a sfidarla ci sarà la danese Caroline Wozniacki (ora n.623 al mondo ma ex numero 1). Quest’ultima, che è rientrata in campo soltanto un mese fa dopo 3 anni di stop, ha eliminato la statunitense Jennifer Brady (anche lei rientrata in campo poco fa in seguito a due anni ai box) per 4-6 6-3 6-1 ed è tornata così tra le migliori 16 di un torneo Slam a distanza di 5 anni dall’ultima volta (Australian Open 2018, quando poi vinse il torneo).

Bene poi anche la ceca Karolina Muchova (testa di serie n.10), che ha rispettato il pronostico contro la statunitense Taylor Townsend, vincendo per 7-6(0) 6-3 dopo un’ora e 56 minuti di gioco. Adesso al prossimo turno la nativa di Olomouc se la vedrà con la cinese Xinyu Wang, che è stata brava a trionfare nel suo match di terzo turno contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per 4-6 6-3 6-2.

