US Open 2023: vincono tutti i big. Alcaraz e Sinner lasciano un set, avanza Medvedev. Primi ottavi per Draper e Arnaldi

Vincono tutti i big in questa giornata degli US Open 2023. Carlos Alcaraz prosegue la sua difesa del titolo, concedendo, però, il primo set del suo torneo. Infatti il numero uno del mondo (primato che in ogni caso perderà al termine dello Slam americano) ha superato il britannico Daniel Evans con il punteggio di 6-2 6-3 4-6 6-3 ed ora affronterà uno strepitoso Matteo Arnaldi. Il ligure si regala una prima volta nella seconda settimana di uno Slam, battendo nettamente il britannico Cameron Norrie per 6-3 6-4 6-3 al termine di una partita veramente eccezionale da parte del nativo di Sanremo.

La splendida giornata del tennis italiano è proseguita con la vittoria di Jannik Sinner. Anche l’altoatesino ha lasciato indietro un set, vincendo contro il veterano svizzero Stan Wawrinka per 6-3 2-6 6-4 6-2. Sinner è stato bravo a reagire ad un brutto secondo set, facendo suo il terzo e poi dominando il quarto parziale. Per Jannik ora un super ottavo di finale contro Alexander Zverev, che ha superato Grigor Dimitrov per 6-7 7-6 6-1 6-1, ma con il bulgaro decisamente condizionato da un problema muscolare al termine del secondo set.

Non sbaglia nemmeno Daniil Medvedev. Il russo ha superato l’argentino Sebastian Baez in un match che lo ha visto faticare nel terzo set, rimontando anche uno svantaggio di 2-5, prima di chiudere con il punteggio di 6-2 6-2 7-6. Per Medvedev si riproporrà la sfida con l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto il russo qualche settimana fa a Toronto. De Minaur ha dominato il suo match di terzo turno contro il cileno Nicolas Jarry, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-3 6-2

A completare il quadro degli ottavi di finale nella parte alta del tabellone maschile c’è la sfida tra Andrey Rublev e Jack Draper. Il russo ha piegato in quattro set in rimonta il francese Arthur Rinderknech per 3-6 6-3 6-1 7-5, mentre il nativo di Sutton, ai primi ottavi Slam della carriera, ha salvato la giornata del tennis britannico, superando in quattro set l’americano Michael Mmoh per 6-4 6-2 3-6 6-3

RISULTATI TABELLONE MASCHILE US OPEN 2023 (2 SETTEMBRE)

Draper (Gbr) b. Mmoh (Usa) 6-4 6-2 3-6 6-3

Alcaraz (Spa) b. Evans (Gbr) 6-2 6-3 4-6 6-3

Arnaldi (Ita) b. Norrie (Gbr) 6-3 6-4 6-3

Rublev (Rus) b. Rinderknech (Fra) 3-6 6-3 6-1 7-5

Sinner (Ita) b. Wawrinka (Sui) 6-3 2-6 6-4 6-2

De Minaur (Aus) b. Jarry (Cil) 6-1 6-3 6-2

Zverev (Ger) b. Dimitrov (Bul) 6-7 7-6 6-1 6-1

Medvedev (Rus) b. Baez (Arg) 6-2 6-2 7-6