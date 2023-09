US Open 2023, Novak Djokovic ai quarti in scioltezza. Fritz guida il trio degli statunitensi

Calato il sipario sui match validi per gli ottavi di finale maschili degli US Open 2023 della parte bassa del tabellone. Fari puntati sul n.2 del mondo (dal prossimo lunedì n.1), Novak Djokovic, che prosegue nella propria avventura a New York. Nole ha colto la qualificazione n.13 della carriera in questo Slam a livello di quarti di finale, eguagliando Andre Agassi e Roger Federer e preceduto solo da Jimmy Connors (17), grazie alla vittoria contro il croato Borna Gojo (n.105 del ranking) per 6-2 7-5 6-4. Una partita che il serbo ha gestito con la solita lucidità e classe.

Sul cammino dell’asso nativo di Belgrado ci sarà un folto gruppo di statunitensi. Ben tre i tennisti degli States nei quarti, un qualcosa che non accadeva dal 2005 in questo Major, quando i tennisti a centrare questo target furono Agassi, James Blake e Robby Ginepri. In questo caso, il trio è guidato da Taylor Fritz (n.9 del ranking), a segno con il punteggio di 7-6 (7) 6-4 6-4 contro una delle sorprese di questo torneo, lo svizzero Dominic Stricker (n.128 ATP). Spetterà, quindi, al californiano il compito di fermare l’incedere di Djokovic, ma non sarà certo facile, tenuto conto dei precedenti tra i due: 7-0 per il serbo, con 15 set vinti e 2 persi.

Gli altri due americani che si affronteranno nell’altro quarto di finale saranno Ben Shelton e Frances Tiafoe. Il talentuoso Ben (n.47 del ranking) si è preso la rivincita nei confronti del connazionale Tommy Paul (n.14 ATP), che lo sconfisse nei quarti di finale di quest’anno negli Australian Open. Una vittoria di grande autorevolezza per Shelton, con lo score di 6-4 6-3 4-6 6-4, con 16 ace all’attivo e di cui uno a 240 km/h.

Il ventenne americano affronterà un altro derby, opposto a Frances Tiafoe (n.10 del mondo), che l’anno passato raggiunse la semifinale in questo torneo, battendo nel proprio percorso anche Rafa Nadal e perdendo nel penultimo atto da Carlos Alcaraz. Tiafoe si è imposto senza fatica contro l’australiano Rinky Hijikata (n.110 del ranking) con lo score di 6-4 6-1 6-4. Si prospetta, quindi, un incrocio spettacolare.

