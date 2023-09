Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2023: Kuk conquista l’oro nell’inline femminile. Panfili si conferma leader

Altra ottima giornata per i colori azzurri in quel di Ponte Di Legno, località che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Nella disciplina, estremamente in crescita, dell’inline infatti sono arrivate altre importanti medaglie per i nostri ragazzi, alcune di queste molto significative.

Nella categoria Senior femminile infatti Metka Kuk ha conquistato una meritatissima medaglia d’oro, certificando il successo già messo in ghiaccio in occasione del segmento più breve. L’atleta nello specifico ha eseguito un programma composto da due tripli salchow e un doppio axel, il primo agganciato al doppio toeloop. Snocciolando inoltre tra i vari elementi anche due catene, nello specifico doppio flip/doppio loop e doppio flip/doppio toeloop, la pattinatrice ha quindi raccolto 75.79 (41.18, 34.61) totalizzando 126.04.

Interessante anche la prova della spagnola Nonaya Cuervo Sanjurjo, la quale ha optato per una strategia conservativa in cui non ha rischiato elementi troppo difficili attestandosi in zona 73.95 (36.94, 37.01) per 117.29. Benissimo inoltre Alessia Bilancioni, abile a centrare una bella medaglia di bronzo grazie a una prestazione da 66.27 (31.28, 34.99) per 107.11.

In ambito Junior si è verificata la doppietta iberica grazie al trionfo di Paula Romaguera Perez, prima con 68.41 (34.00, 35.41) per 118.91 davanti a Macarena Pitto Gutierrez, al posto d’onore con 68.40 (37.21, 32.19) per 110.77 e alla nostra Angelica Piovesan, terza con 54.04 (26.02, 28.02) per 79.54. Quarto posto poi per Clara Barattoni con 49.53 (24.31, 25.22) per 78.75.

Il leader del movimento maschile Antonio Panfili ha poi vinto la prova maschile nonostante un libero problematico, guadagnando uno score di 87.78 (43.70, 4.08) per 138.04. Un successo maturato soprattutto grazie al largo distacco maturato nello short. Elvis Martinello infatti, secondo con 124.41, ha preso fondamentalmente un punteggio speculare al connazionale, precisamente 87.18 (48.68, 40.50). Argento Junior poi per Francesco Vittuari, il quale ha pattinato un free da 62.53 (26.08, 36.45) per 139.41 posizionandosi lontano da David Gutierre Bollain, primo per dispersione con 80.86 (44.54, 39.82) per 100.62.

Domani, giovedì 7 settembre, cominceranno gli short program della specialità libero individuale.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)