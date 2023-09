US Open 2023, Ben Shelton: “Ho dato tutto quello che avevo, è sta una lotta emozionante contro Tiafoe”

Un nome da annotarsi sul proprio taccuino. Ben Shelton ha conquistato l’accesso alle semifinali degli US Open 2023, diventando il più giovane statunitense a raggiungere il penultimo atto del torneo di New York dal 1992, quando fu Michael Chang a spingersi a questo turno all’età di Ben.

Shelton si è imposto nel derby contro Frances Tiafoe (testa di serie n.10), imponendosi sullo score di 6-2, 3-6, 7-6 (7), 6-2. Una partita nella quale il 20enne della Georgia non ha fatto vedere solo grandi qualità al servizio, ma anche in risposta, come nel tie-break della terza frazione, che ha rappresentato lo spartiacque del confronto.

“Ho dato tutto quello che avevo in campo, è stata una lotta molto emozionante contro Tiafoe. Capita in questo sport che hai dei momenti di buio, ma la differenza la si fa non standoci troppo a pensare, concentrandosi sul prossimo punto da giocare. Sono riuscito con questo approccio a vincere“, ha raccontato a caldo Shelton.

Sulla sua strada ci sarà il n.2 del mondo (da lunedì 11 settembre n.1) Novak Djokovic, che si prepara ad affrontare la 47ma semifinale Major in carriera, andando a caccia della decima Finale e del quarto titolo agli US Open. Sarà interessante capire se Shelton saprà trovare con il suo gioco il modo di mettere in difficoltà il serbo, molto solido nella sfida dei quarti contro Taylor Fritz.

Foto: Lapresse