Ultimi consigli per il Fantacalcio (1-3 settembre): chi far giocare, chi lasciare in panchina, possibili gol e bonus

Terza giornata di campionato di Serie A e, di conseguenza, anche per il fantacalcio. Un weekend che regala già qualche incrocio interessante per tutti gli appassionati; vediamo insieme quali possono essere i giocatori da schierare e da non schierare in questi tre giorni di calcio.

SASSUOLO-VERONA

Torna disponibile Berardi, con Dionisi che considera alte le chance di vederlo dal primo minuto: è il momento di schierarlo. Con lui anche Laurienté, che può far male alla difesa scaligera orfana di Hien. Tra gli ospiti, consigliatissimo Ngonge, così come Terracciano che ha impressionato contro la Roma, occhio a Folonrusho che ha il gol in canna. Fuori Pinamonti e Djuric

ROMA-MILAN

Belotti è in forma potrebbe essere la sua ultima da titolare con i giallorossi dopo l’arrivo di Lukaku, pensate anche ad El Shaarawy che può approfittare dell’assenza di Dybala. Dentro anche Aouar, non ispira Rui Patricio. Dall’altra parte impossibile non schierare un Pulisic in palla, così come Rafael Leao e Theo Hernandez, con Giroud che vuole continuare a segnare, Krunic sconsigliato.

BOLOGNA-CAGLIARI

In casa felsinea Ferguson ha ripreso dove ha lasciato e merita di essere schierato, così come Zirkzee a caccia del primo gol stagionale per confermare di essere lui l’erede di Arnautovic. Sorpresa Moro a centrocampo, mentre Posch non ha iniziato al meglio. Nelle fila degli isolani ha impressionato Augello, potrebbe mettere un bel cross per la testa di Petagna, centrali da evitare.

UDINESE-FROSINONE

Può essere la partita giusta per Sandi Lovric: lo scorso anno è stato uno dei centrocampisti più offensivi dell’intera Serie A e ci proverà di nuovo. Occhio anche ai centrali, uno tra Bijol, Perez e Kabasele potrebbe farsi sentire su piazzato. Nelle fila dei ciociari merita un’altra chance Harroui, dopo i due gol nelle prime due partite, e le geometrie di Barrenechea. Cheddira in avanti non ha impressionato al debutto.

ATALANTA-MONZA

Pensi all’Atalanta e ti vengono in mente gli esterni: dopo la buona impressione dello scorso weekend con il Frosinone, Bakker potrebbe avere una chance dal primo minuto. Imprescindibile Koopmeiners, mentre Scamacca ora è il perno dell’attacco, da evitare Ederson e De Roon mai troppo offensivi. Monza che risponde a specchio, Ciurria è a caccia del suo primo +3 stagionale, Di Gregorio è garanzia di buon voto in porta, Colpani è in forma smagliante dopo la doppietta della scorsa partita. Caldirola sembra l’anello debole della difesa, Mota potrebbe passare una giornata di inferno.

NAPOLI-LAZIO

Altro big match della giornata, i campioni d’Italia ripropongono il loro 4-3-3 in cui sono imprescindibili Osimhen e Kvaratskhelia: impossibile non schierarli. Di Lorenzo garanzia di buon voto a destra, Olivera può sorprendere, mentre Lobotka sembra meno coinvolto nella manovra. Dall’altra parte impossibile non schierare Immobile e Zaccagni, così come Luis Alberto. Lazzari può rappresentare il neo della difesa di Sarri contro Olivera e Kvaratskhelia.

TORINO-GENOA

Tra i granata, Buongiorno ha giurato amore eterno alla causa e vorrà ripagare con una grande prestazione. Bellanova vuole dimostrare che l’investimento per lui è stato positivo, Pellegri può essere una sorpresa contro la squadra che lo ha coltivato. Dall’altra parte ok il terzetto offensivo Retegui-Gudmundsson-Malinovskyi; Bani invece non offre garanzie.

INTER-FIORENTINA

Impossibile fare a meno di Lautaro Martinez, Frattesi potrebbe avere la prima possibilità da titolare e potrebbe rappresentare una bella sorpresa, non ci sono grossi sconsigliati tra i nerazzurri. Tra i viola il consigliato è Nico Gonzalez, che sembra il più in palla, mentre Terracciano potrebbe offrire una brutta prestazione tra i pali.

EMPOLI-JUVENTUS

Tra i toscani sono pochi coloro che possono dare sicuramente un buon contributo è Baldanzi, che ha le capacità per poter mettere in difficoltà i bianconeri, mentre gli altri non rientrano tra i consigliati. Nei bianconeri in palla Vlahovic, occasione per Fagioli a centrocampo con Bremer e Danilo che possono dare un grande contributo.

LECCE-SALERNITANA

Giallorossi che hanno iniziato bene la loro stagione; uno dei più brillanti è stato Hamza Rafia, con un gran gol con la Fiorentina, attenzione anche a Strefezza ed Almqvist sulle fasce. Tra i granata consigliatissimi Dia e Candreva, Pirola cerca riscatto mentre Bohinen non pare un profilo consigliato.

Foto: LaPresse