Triathlon, ufficializzate le date di World Series e World Cup 2024: Italia protagonista con Cagliari e Roma

Sono state ufficializzate le date delle World Triathlon Championship Series 2024. La massima serie del triathlon avrà la sua importanza in un anno che, come ben sappiamo, proporrà i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Andiamo a conoscere nel dettaglio le date. La stagione 2024 della World Series inizierà con il consueto esordio di Abu Dhabi il 2-3 marzo, quindi toccherà a Yokohama (Giappone) l’11 maggio, dopo la tappa italiana di Cagliari del 25-26 maggio, quindi Amburgo (Germania) il 13-14 luglio, Montreal (Canada) il 14-15 settembre e conclusione con le Finals di Malaga il 17-20 ottobre. Le tappe di Mixed Relay saranno il 3 marzo ad Abu Dhabi, il 19 maggio la Mixed Relay di qualificazione olimpica a Huatulco in Messico, il 14 luglio appuntamento ad Amburgo e il 15 settembre a Montreal.

Passando alla World Cup, è stato confermato il secondo appuntamento italiano a Roma in programma il 5 e il 6 ottobre. La stagione inizierà a New Plymouth, in Nuova Zelanda, a marzo, quindi si andrà a Lievin (Francia) in indoor. Gara che non darà punti di qualifica olimpica. Toccherà poi a Samarcanda (Uzbekistan), Huatulco (Messico), Karlovy Vary (Repubblica Ceca), Valencia (Spagna), Tangier (Marocco), Brasilia (Brasile), Vina del Mar (Cile) e Miyazaki (Giappone).

Il commento del Presidente della FITRI Riccardo Giubilei: “Nel corso del Congresso Mondiale di Pontevedra, l’Italia conferma i due appuntamenti internazionali della World Triathlon Championships Series di Cagliari e la World Triathlon Cup di Roma. Il triathlon italiano che conferma così la sua crescita nel panorama internazionale, solo tre le Federazione in tutto il mondo ad avere un doppio appuntamento così importante, con noi, Giappone e Spagna. Desidero ringraziare tutti quelli che giorno dopo giorno lavorano alla crescita della nostra Federazione e allo sviluppo di eventi internazionali così importanti che danno lustro, visibilità e soprattutto l’opportunità alla nostra Comunità di avere gare di altissimo livello in Italia”.

Foto: LaPresse