Triathlon, ecco gli azzurri presenti alle finali di World Series di Pontevedra

Tra sabato 23 settembre e domenica 24 settembre sarà tempo di finali di World Series per quanto riguarda il triathlon in quel di Pontevedra (Spagna). E’ l’ultimo atto dopo una stagione lunga, con l’ultima tappa andata in scena oltre due settimane fa a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca.

Per l’Italia saranno al via in cinque, tre donne e due nel settore maschile: Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Alice Betto, Michele Sarzilla e Gianluca Pozzatti. Un quintetto competitivo, considerato il fatto che Seregni si è resa protagonista in Coppa del Mondo, vincendo a Weihai in Cina, mentre Sarzilla si è piazzato terzo a Valencia.

La giornata di sabato sarà dedicata alla gara individuale maschile mentre domenica andrà in scena quella femminile, con le due partenze previste rispettivamente alle ore 17.20 e alle ore 16.45. Entrambe le prove, così come accaduto nelle sei tappe della World Series, si disputeranno su distanza olimpica, ossia 1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa.

Foto: FITRI