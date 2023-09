Golf, Tom Kim al comando dell’Open de France dopo il primo round. Bene Renato Paratore

I golfisti del DP World Tour non conoscono il riposo. Ad una settimana dall’avvio dell’attesissima Ryder Cup 2023 il circuito del Vecchio Continente apre le danze dell’Open de France (montepremi 3,25o milioni di dollari), storico appuntamento nato nel lontanissimo 1906. Al termine del primo round guida la classifica Tom Kim.

Il sudcoreano comanda grazie ad un solido giro da -7 (64 colpi) bogey free, frutto di una partenza stellare in cui l’asiatico ha messo a segno sei birdie nelle prime sette buche. Per Kim una lunghezza di margine su un quartetto composto dallo spagnolo Alfredo Garcia-Heredia, dallo svedese Joakim Lagergren (17 buche), e dagli inglesi Richard Mansell e Matthew Southgate.

Sul percorso par 71 del Le Golf National di Parigi (Francia) a chiudere la top ten con il punteggio di -5 troviamo un folto gruppo di protagonisti in cui figurano gli scozzesi David Law ed Ewen Ferguson, il sudafricano Louis De Jager, i giapponesi Ryo Hisatsune e Kazuki Higa, l’iberico Adrian Otaegui, l’inglese Andrew Wilson, lo svedese Simon Forsstrom ed infine il danese Rasmus Hojgaard.

Buon esordio di Renato Paratore. Il golfista italiano occupa il 16° posto con lo score di -4 grazie ad un round macchiato in parte soltanto dal doppio bogey commesso alla buca 7. Con lui figura la sorpresa di questo round, ovvero il non professionista francese Hugo Le Goff. Scorrendo la classifica per trovare il prossimo italiano bisogna scendere sino alla 58esima piazza occupata con -1 da Edoardo Molinari. +1 ed 81° posto per Guido Migliozzi, che domani dovrà necessariamente cambiare ritmo per evitare il cut.

