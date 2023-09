Tour of Britain 2023: ultima tappa a Carlos Rodriguez, classifica generale a Wout van Aert

Colpaccio di Carlos Rodriguez nell’ottava ed ultima frazione del Tour of Britain 2023. La Margam Country Park-Caerphilly di 166,8 chilometri era sicuramente la tappa più dura di tutta la corsa britannica e lo scalatore spagnolo ha potuto mettere in mostra le sue doti in salita conquistando il successo numero due della stagione, il quarto in carriera.

Attacco da lontano per l’ex campione spagnolo che è scattato con Stephen Williams (Gran Bretagna) a circa 50 chilometri dal traguardo. Il padrone di casa non è riuscito a tenere il passo dell’uomo della Ineos Grenadiers che ha fatto il vuoto ed è riuscito a conservare sul finale il margine trionfando in solitaria.

Alle sue spalle eccellente Wout van Aert: il belga della Jumbo-Visma si è messo a gestire la situazione in prima persona, ha dettato il ritmo e ha agguantato la seconda piazza parziale, conquistando la classifica generale senza patemi.

Nel gruppetto con il vincitore della corsa la terza piazza è andata a Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team) davanti a Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) e al miglior giovane Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).

Foto: Lapresse