Tiro con l’arco, Mauro Nespoli domenica in Messico per la Finale di Coppa del Mondo: i suoi avversari

Mauro Nespoli si appresta a disputare domenica 10 settembre ad Hermosillo, in Messico, la Finale di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco nell’olimpico, mentre sabato 9 sarà la volta del compound, in questo caso senza italiani in gara.

L’azzurro, unico qualificato dell’Italia, è alla sesta Finale in carriera, obiettivo già centrato nel 2013, nel 2018, nel 2019, quando fu secondo ed ottenne il miglior risultato in carriera, battuto in finale dallo statunitense Brady Ellison, nel 2021 e nel 2022.

I QUALIFICATI PER LA FINALE DI COPPA DEL MONDO

Olimpico maschile: Mauro Nespoli, il moldavo Dan Olaru, il brasiliano Marcus D’Almeida, il sudcoreano Kim Woojin, il messicano Matias Grande, il sudcoreano Lee Woo Seok, lo statunitense Brady Ellison e l’indiano Dhiraj Bommadevara.

Olimpico femminile: la britannica Penny Healey, le sudcoreane Lim Sihyeon e Kang Chae Young, la statunitense Casey Kaufhold, la messicana Alejandra Valencia, la taiwanese Peng Chia-Mao, la tedesca Michelle Kroppen e la francese Lisa Barbellin.

Compound maschile: in neerlandese Mike Schloesser, lo slovacco Jezef Bosansky, gli indiani Prathamesh Samadhan Jawkar e Abhishek Verma, il messicano Miguel Becerra, il danese Mathias Fullerton e gli statunitensi James Lutz e Sawyer Sullivan.

Compound femminile: la colombiana Sara Lopez, le indiane Jyothi Surekha Vennam e Aditi Gopichand Swami, la danese Tanja Gellenthien, la messicana Dafne Quintero, la sudcoreana Cho Su A, la statunitense Liko Arreola e la britannica Ella Gibson.

