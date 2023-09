Tiro a volo, Mauro De Filippis d’argento agli Europei. Giovanni Cernogoraz vince, Fabbrizi e Pellielo ai piedi del podio

Domenica 24 settembre, una giornata da ricordare per gli appassionati di tiro a volo che hanno assistito alla finale del trap maschile agli Europei 2023 di Osijek.

A vincere l’oro al termine di un duello incredibile è stato il campione del mondo in carica, con titolo iridato ottenuto agli ultimi Mondiali di Baku, Giovanni Cernogoraz.

Il croato, all’interno di una finale condizionata fortemente dai problemi tecnici relativi all’uscita dei piattelli e anche a qualche fucile “inceppato”, è riuscito a spuntarla all’ultimo bersaglio contro l’azzurro Mauro De Filippis, secondo e con una comunque prestigiosa medaglia d’argento al collo, con lo score di 48-47 sui 50 piattelli a disposizione.

Solo due errori per Cernogoraz che, in rimonta, è riuscito a superare un De Filippis regale nella prima parte di finale, a cui sono costati carissimi il 36esimo e il 49esimo piattello, purtroppo mancati.

Il bronzo invece se l’è messo al collo il francese Sebastien Guerrero, capace anche di “sbloccare” la carta olimpica contingentale francese, al netto del fatto che lo stato transalpino sia il paese ospitante dei Giochi di Parigi 2024, con uno score di 35/40.

Poi il resto dei finalisti, a forti tinte azzurre. L’Italia ha infatti mostrato definitivamente che il trap maschile sta tornando a livelli strepitosi, come testimoniano appunto anche il quarto posto di Massimo Fabbrizi (30/35) e il quinto di Giovanni Pellielo (23/30, il tiratore più disturbato dai problemi tecnici della finale, ndr), entrambi davanti al sesto classificato, ossia l’altro francese presente in gara Clement Borgue (20/25).

Le gare di trap ricominceranno domani con il contest di Mixed Team in programma. Per l’Italia due binomi presenti in gara: Mauro De Filippis / Silvana Stanco, tutti e due d’argento nelle gare individuali, e Massimo Fabbrizi / Jessica Rossi.

