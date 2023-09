Tiro a volo, Europei juniores 2023: Giorgia Lenticchia comanda nelle qualificazioni del trap femminile, attardati gli uomini

La prima giornata di qualifica dei concorsi individuali di trap femminile e maschile si è conclusa agli Europei juniores 2023 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Osijek. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio, sulle pedane croate, dopo i primi 75 piattelli.

Juniores femminile

Ottime notizie per l’Italia. La classifica infatti è comandata, al momento e in solitaria, da Giorgia Lenticchia: l’azzurra ha sbriciolato 70 dei 75 piattelli a disposizione (23-23-24) mettendosi alle spalle un folto gruppo di inseguitrici, fra cui la ceca Martina Matejkova, a quota 69/75.

Le altre azzurre in gara, ovvero Sofia Littamè e Maria Teresa Giorgia Maccioni, sono attualmente in 7a e 12esima piazza rispettivamente con uno score di 67/75 (21-23-23) e di 64/75 (22-21-21).

Juniores maschile

Un gruppo di tre tiratori, formato dallo spagnolo Adrian Lopez Diaz, dal romeno Francesco-Alessandro Tiganescu e dal finlandese Kaarlo Hoppu, si è installato in testa alla graduatoria a quota 72/75.

Inseguono gli italiani presenti in concorso: Emanuele Iezzi è nel gruppo dei tiratori che sin qui ha rotto 70 bersagli (21-25-24), Valentino Curti è a ridosso con 69 piattelli centrati (23-22-24), mentre Matteo D’Ambrosi è in pesante ritardo a quota 63/75 (21-20-22).

Domani la seconda e ultima sessione di qualifica, per entrambi i contest, da 50 piattelli l’una al termine delle quali si disputeranno le finali con in palio ori, argenti e bronzi.

