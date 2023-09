Tiro a segno, Coppa del Mondo Rio 2023: Sofia Ceccarello settima nella carabina da 10 metri

Nella seconda finale in programma nella terza giornata della tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno in corso a Rio de Janeiro, in Brasile, l’Italia ottiene il settimo posto nella carabina da 10 metri femminile grazie a Sofia Ceccarello. Eliminate nelle qualificazioni Barbara Gambaro, 17ma, e Martina Ziviani, 53ma.

Nella finale della carabina ad aria compressa il successo va all’indiana Elavenil Valarivan, prima a quota 252.2, che batte nel duello conclusivo la transalpina Oceanne Muller, seconda con 251.9, infine completa il podio la cinese Zhang Jiale, terza con 229.0. Quarta piazza per la norvegese Jeanette Hegg Duestad a quota 208.3.

Quinta posizione per la polacca Aneta Stankiewicz a quota 187.6, sesta piazza per la cinese Zhang Yu con 166.3, eliminata allo shoot off proprio dalla polacca Aneta Stankiewicz, settimo posto per Sofia Ceccarello, fuori a quota 145.0, infine ottava ed ultima piazza per l’austriaca Marlene Pribitzer con 123.1.

Nelle qualificazioni, dove Sofia Ceccarello aveva staccato il pass per la finale col quarto punteggio a quota 632.3, sono state eliminate le altre due azzurre in gara: 17ma Barbara Gambaro a quota 629.1, 53ma Martina Ziviani a quota 621.4.

Foto: UITS