Tennistavolo femminile, Europei a squadre MalmÃ¶ 2023: l’Italia centra gli ottavi grazie al successo sulla Turchia

L’Italia femminile del tennistavolo, guidata da Elena Timina, ha battuto per 3-0 la Turchia nella terza sfida del Gruppo C e si è qualificata agli ottavi di finale dei Campionati Europei a squadre di Malmö (Svezia) grazie ai successi di Stefanova, Piccolin e Monfardini.

Nikoleta Stefanova ha iniziato alla grande contro Sibel Altinkaya (n. 97 del ranking mondiale) vincendo con il punteggio di 15-13, 6-11, 11-3, 11-8, annullando un set point nel primo set (12-13) e risalendo dallo 0-2 nel terzo parziale.

Il secondo singolare ha opposto Giorgia Piccolin (n. 120) a Ozge Yilmaz (n. 166). La bolzanina ha vinto con lo score di 9-11, 12-10, 13-11, 11-5 in un confronto tiratissimo. L’azzurra era risalita nel primo parziale da 6-10 a 9-10, poi ha sprecato varie chance nel secondo e nel terzo set, non perdendo mai lucidità e riuscendo comunque a chiudere.

Gaia Monfardini (n. 113) è andata in campo come n. 3 contro Ece Harac (n. 223) battendola 11-6, 11-3, 12-10, dominando in lungo ed in largo i primi due set ed annullando un game point nel terzo (9-10), chiudendo la contesa senza complicarsi la vita. Questa sera saranno impegnati alle ore 19.00 gli uomini contro la Repubblica Ceca.

Foto: Roberto Mulieri