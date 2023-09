Padel, domani 14 settembre la seconda edizione dell’Italian Padel Awards

La seconda edizione degli Italian Padel Awards del Corriere dello Sport-Stadio si terrà questo giovedì 14 settembre alla Sala delle Armi del Foro Italico e sarà presentata dal giornalista Alessandro Lupi, volto di SkySport per il padel e content director dell’evento, che si alternerà sul palco con il Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni.

Sfileranno campioni del presente e del passato, insieme ad ambassador dal mondo del calcio e dello spettacolo, per raccontare quanto il padel sia uno sport che ha conquistato veramente tutti.

Le novità 2023: la serata sarà anticipata, sempre al Foro Italico, da un evento in cui tanti personaggi scenderanno in campo, l’Italian Padel Awards Challenge, una sfida tra ex calciatori con due capitani d’eccezione, Francesco Totti e Demetrio Albertini.

Sette le categorie che premieranno l’eccellenza di questo sport: “Legend”, “Rising Star”, “Team”, “Club”, “Coach”, “News”, “Tournament”, “Ambassador”, “Italians”. Quest’ultima vedrà premiati Giulio Graziotti e Carolina Orsi, atleti della Nazionale italiana e reduci dai Giochi Europei a Cracovia, il premio suggella una crescita dei nostri talenti per ridurre quel famoso gap che ci divide da Spagna e Argentina. Carolina Orsi è la prima italiana ad arrivare nei quarti di finali di un torneo di World Padel Tour ed a entrare nelle prime 20 posizioni della race.

Garantita la presenza di top player internazionali: nella categoria Rising Star, sul palco avremo Pablo Cardona, da molti addetti ai lavori ritenuto uno dei prospetti più interessanti a livello mondiale.

Come Legend sarà presente nella capitale Seba Nerone. Mai nome della categoria è stato più adatto a un personaggio che può essere definito uno dei padri del padel moderno.

Nella categoria Team, due saranno i premi consegnati, uno alla Nazionale Italiana per i risultati agli European Games e uno al Circolo Canottieri Aniene, vincitore dello scudetto sia nella categoria maschile che femminile, conquistati a Terni lo scorso aprile. Le gemelle Alayeto, meglio conosciute come Gemelas Atomikas, riceveranno il riconoscimento nella categoria Legends. Nella categoria Ambassador saranno premiati Francesco Totti, Giuseppe Signori e Diletta Leotta.

Nella nuova categoria News ideata dal Comitato Organizzatore sarà premiato Carlo Ferrara, ideatore e fondatore del blog Mr Padel Paddle, la Wikipedia dei numeri del padel in Italia per tutti gli addetti ai lavori, istituzioni comprese.

Sarà possibile seguire la premiazione in streaming sul sito di Corriere dello Sport-Stadio. Clou dell’evento sarà l’Italian Padel Awards Challenge, lo scontro tra ex calciatori che hanno ampiamente dimostrato il loro amore anche per il padel. I due team saranno capitanati uno da Francesco Totti e l’altro da Demetrio Albertini. La sfida, con fischio d’inizio alle ore 15, sarà aperta al pubblico. Chi vuole può iscriversi sul sito www.corrieredellosport.it/padel

PREMI E NON SOLO. L’evento proseguirà anche il giorno dopo la cerimonia, il 15 settembre, con le clinic, prove gratuite aperte al pubblico insieme ai maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel e con i campioni Gonzalo Rubio, uno dei top player a livello mondiale, Emily Stellato, Giulia Sussarello, Alessandro Tinti. Qui il link per prenotare un posto alle clinic www.corrieredellosport.it/clinic

L’evento è organizzato con il supporto di Sport e Salute e con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. I media partner sono Sky Sport, Tuttosport e RDS.

Per il supporto all’evento, si ringraziano, in ordine alfabetico, Cupra – Official Partner, Heroe’s, Hydrogen, Italgreen, Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo.

Advisor del progetto è la concessionaria Sport Network che offre sul mercato soluzioni e progetti di comunicazione, promozione e adv cross mediali ed è responsabile degli aspetti commerciali di molti eventi a carattere nazionale nel mondo dello sport e non soltanto. Per questo è centrale nell’organizzazione di eventi di grande spessore nel mondo sportivo, tra cui i Caschi d’Oro di Autosprint e Motosprint o il Golden Boy di Tuttosport.

ITALIAN PADEL AWARDS 2023:

ELENCO PREMIATI:

CATEGORIA LEGEND: Seba Nerone, Arturo Coello, María Pilar Alayeto, María José Alayeto

CATEGORIA RISING STAR: Pablo Cardona

CATEGORIA TEAM: Nazionale Italiana, Circolo Canottieri Aniene

CATEGORIA CLUB: Oasj Padel

CATEGORIA COACH: Manu Martin

CATEGORIA AMBASSADOR: Francesco Totti, Giuseppe Signori, Diletta Leotta

CATEGORIA ITALIANS: Giulio Graziotti, Carolina Orsi

CATEGORIA NEWS: Mr Padel Paddle

CATEGORIA TOURNAMENT: Inclusive Padel Tour