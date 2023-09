VIDEO Fabio Fognini va in Finale a Genova ed esulta in polemica con Volandri: che cosa ha fatto il ligure

Polemiche e ancora polemiche sulla Nazionale italiana di Coppa Davis. Le convocazione del capitano non giocatore, Filippo Volandri, hanno fatto e stanno facendo discutere per varie ragioni. In primis, il rifiuto di Jannik Sinner a prendere parte alla settimana di Bologna (12-17 settembre) nella quale il selezione del Bel Paese affronterà Canada, Cile e Svezia ha fatto storcere una parte di tifoseria, accusando Jannik di non tenerci così tanto alla causa del tricolore.

Un Sinner che ha lamentato stanchezza dopo il confronto perso con Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open 2023. Un’assenza che va ad aggiungersi anche alla defezione di Matteo Berrettini, infortunatosi alla caviglia nel secondo turno del Major americano. Non a caso, Volandri ha rivoluzionato le pre-convocazioni, chiamando Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori.

A far rumore, nelle ultime ore, è stata l’esclusione di Fabio Fognini, inizialmente inserito nel roster dei tennisti facenti parte del gruppo. Una scelta di natura tecnica che il ligure non ha gradito, in favore di Vavassori nel ruolo di doppista: “Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso! Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia storia non lo merita. Qualche settimana fa sono stato pre-convocato. Poi lunedì mi è arrivata la chiamata del capitano: improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia“, la spiegazione di Fabio.

Gli è stato preferito Vavassori, che però è stato costretto al ritiro nel torneo di Genova per un problema alla schiena in semifinale. Che cosa farà Volandri? Ironia della sorte, Fognini si è imposto nell’altro penultimo atto del medesimo torneo per 6-2 6-4 contro il brasiliano Thiago Monteiro e l’esultanza è stata polemica: Fabio infatti ha imitato quanto fatto da Novak Djokovic, nella partita contro Ben Shelton agli US Open 2023, con il gesto della cornetta telefonica ormai diventato celebre. Un modo per attaccare chiaramente Volandri e il suo modo di comunicare.

Welcome back, @fabiofogna The reaches his first #ATPChallenger final since 2010 after cruising past Monteiro 6-2, 6-4 in Genoa! pic.twitter.com/iBEiL2k4n6 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) September 9, 2023

