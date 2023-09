Tennis, Novak Djokovic e i successi in rimonta sotto di 2 set: dal 2021 un solo ko

Novak Djokovic e l’arte di non arrendersi mai. Un nuovo capitolo della saga “Io non mi arrendo” è andata in scena nella nottata italiana scorsa. Il tennista serbo, n.2 del mondo, è stato costretto nuovamente a sfoderare tutte le sue risorse per risalire la corrente, al cospetto del connazionale Laslo Djere, avanti 6-4 6-4 e in un’ispirazione di gioco che non si era mai vista nel secondo turno degli US Open 2023.

Con le spalle al muro, Djokovic ha alzato l’asticella in maniera improvvisa per il suo avversario c’è stato poco da fare, come raccontano i restanti tre parziali: 6-1- 6-1 6-3. Non è la prima volta che una cosa del genere è accaduta, in totale l’asso balcanico c’è riuscito in otto circostanza in carriera, sotto di due parziali a livello Major. A New York, in una sola circostanza (2011), era riuscito a prevalere precedentemente: contro Roger Federer in semifinale.

Dal 2021, il bilancio in questi casi è di 4 successi e una sola sconfitta negli Slam, quando si è trovato sotto di due set, e gli esempi sono eccellenti. Nel caso delle vittorie sono coinvolti anche due tennisti italiani, ovvero Lorenzo Musetti, superato nel 2021 al Roland Garros, e Jannik Sinner, battuto nei quarti a Wimbledon. A ciò si aggiungono le affermazione nella Finale di Parigi di due anni fa contro Stefanos Tsitsipas e la partita citata inizialmente. L’unico ko è stato inflitto da Daniil Medvedev, nella Finale a Flushing Meadows 2021.

Riepilogando schematicamente:

VITTORIE

Roland Garros 2021

R4 b. Musetti 6-7 6-7 6-1 6-0 4-0 r.

F b. Tsitsipas 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4

Wimbledon 2022

QF b. Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2

US Open 2023

R3 b. Djere 4-6 4-6 6-1 6-1 6-3

SCONFITTA

US Open 2021

F Medvedev b. Djokovic 6-4 6-4 6-4

