Atletica, Marcell Jacobs pareggia lo stagionale in Diamond League. Kerley vince il duello, Coleman domina con world lead

Marcell Jacobs ha fatto il proprio grande ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva scelto la tappa della Diamond League a Xiamen per ripresentarsi sui blocchi di partenza nella sua gara d’elezione e cercava il grande colpaccio in Cina, con l’obiettivo di avvicinarsi ai 10 secondi netti (e magari sfondare il sempre fatidico muro) e siglare anche il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il velocista lombardo si è però dovuto accontentare del settimo posto con il tempo di 10.05, eguagliando così il primato stagionale corso settimana scorsa in occasione della semifinale iridata a Budapest.

Marcell Jacobs è scattato abbastanza bene, ma si è rialzato troppo presto e in fase di accelerazione deve ancora sistemare alcuni tasselli per ritrovare la forma dei giorni migliori. Il 28enne non ha poi avuto un gran lanciato sulla pista cinese (con 0,4 m/s di vento a favore) e ha perso la sfida con tutti i suoi principali avversari. C’era grande attesa per il confronto con Fred Kerley dopo i tanti battibecchi della primavera. I due erano appaiati in partenza (corsia 6 per l’azzurro, corsia 5 per lo statunitense), ma il Campione del Mondo 2022 è poi scappato via in maniera disinvolta e ha chiuso al terzo posto con il crono di 9.96 (era stato eliminato in semifinale a Budapest, il suo stagionale è il 9.88 timbrato a Yokohama).

Lo statunitense Christian Coleman, già Campione del Mondo e quinto a Budapest, ha sfruttato la sua consueta partenza a fionda e ha trionfato con un perentorio 9.83, eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale siglata dall’americano Noah Lyles in occasione della sua apoteosi mondiale e dal britannico Zharnel Hughes a New York a inizio primavera. Alle sue spalle si è piazzato il sorprendente giamaicano Kishane Thompson, risalito a velocità doppia in corsia 10 (9.85, personale).

Marcell Jacobs ha chiuso alle spalle anche degli statunitensi Brandon Carnes (10.01) e Marcin Bracy-Williams (10.02), ma anche del giamaicano Yohan Blake (10.04). A meno di svariate rinunce o di una wild-card messa a disposizione dagli organizzatori, l’allievo di coach Paolo Camossi non dovrebbe partecipare alle Finali di Diamond League che andranno in scena tra un paio di settimane a Eugene. L’azzurro deve ancora comunque quale sarà il proprio piano di gare per questo finale di stagione.

Foto: Colombo/FIDAL