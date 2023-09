Tennis, Martina Navratilova: “Halep al momento Ã¨ innocente, non il contrario”

Il mondo del tennis femminile è sicuramente stato sconvolto dalla squalifica di quattro anni inflitta a Simona Halep a seguito di violazioni legate al doping. L’ex numero uno del mondo è accusa di aver commesso due violazioni: la prima è l’assunzione del roxadustat attraverso un integratore, mentre la seconda riguarda alcune irregolarità nel proprio passaporto biologico.

Halep era stata sospesa dall’attività agonistica lo scorso 7 ottobre 2022, dopo che era risultata positiva ad un controllo antidoping svolto durante lo US Open. La pena durerà fino al 2026 e la tennista rumena correrà in appello al Tas di Losanna.

Sono tante le personalità del tennis femminile che si sono esposte su questa caso, chi a favore di Simona Halep e chi contro la giocatrice rumena. Supporto è arrivato per esempio dalla connazionale Sorana Cirstea, che ha attaccato duramente Serena Williams, con quest’ultima che aveva messo in dubbio il successo di Halep a Wimbledon nel 2019.

Sulla questione è intervenuta anche Martina Navratilova e la leggenda del tennis femminile ha commentato così sul proprio profilo twitter: “Io sono per dare il beneficio del dubbio a favore degli atleti. Casi come questi sono l’unico campo in cui sei ritenuto colpevole fino alla prova della tua innocenza, quando dovrebbe essere il contrario. Se si guarda agli effetti collaterali del doping, non penso che ci sia alcun atleta che sia davvero desideroso di provarci”.

FOTO: LaPresse