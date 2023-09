Atletica: Elena Vallortigara cambia allenatore e sceglie Antonietta Di Martino

Dopo Gianmarco Tamberi lo scorso anno, il salto in alto italiano vede un nuovo importante cambio di allenatore per uno delle atlete di riferimento in questa specialità. Si tratta di Elena Vallortigara, che affiderà ad Antonietta Di Martino il rilancio della sua carriera.

Un binomio tra le ultime de due medagliate azzurre ai Mondiali che si spera possa essere vincente. Vallortigara ha vinto il bronzo lo scorso anno a Eugene, mentre Di Martino riuscì a conquistare l’argento nel 2007 ad Osaka. Per la 32enne di Schio si tratta sicuramente di una scelta molto importante dopo un anno di grande sofferenza.

Vallortigara ha deciso di lasciare Siena ed il suo allenatore Stefano Giardi, che era con lei dal 2016. La veneta si era spinta ai 2.02m nel 2018, ma è nel 2022 che ha raggiunto la definitiva consacrazione proprio con il bronzo iridato, superando nuovamente l’asticella i due metri di altezza. Successivamente a quel grande risultato sono arrivate solo prestazioni negative. Prima la delusione degli Europei, poi soprattutto un 2023 veramente disastroso, con Vallortigara che ha dovuto rinunciare prima alla Coppa Europa e poi soprattutto ai Mondiali di Budapest.

Adesso la nativa di Schio ripartirà da Formia, dove verrà seguita da Antonietta Di Martino, che è anche una sua grande amica. Anche per la campionessa di Cava de’ Tirreni è sicuramente un importante passo nella carriera di allenatrice, con l’obiettivo di rilanciare una delle stelle dell’atletica italiana.

FOTO: LaPresse